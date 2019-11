Marga Prohens: "Si el centro derecha divide de nuevo el voto, volveremos a reforzar a Sánchez en la Moncloa"

Candidata del PP por Balears. Fue la candidata consensuada entre Pablo Casado y Biel Company en los comicios de abril, en los que los populares sufrieron en las islas una debacle histórica convirtiéndose en la cuarta fuerza. Ahora, con las encuestas señalando una recuperación para el partido, Marga Prohens confía en lograr al menos dos diputados por Balears.

P ¿Algo que esté diciendo en esta campaña que no dijera en la anterior?

R En esta hablo de responsabilidad y desbloqueo. Con los resultados del 28 de abril Pedro Sánchez tenía la responsabilidad y la obligación de formar Gobierno y llegar a pactos con sus socios naturales. Esta campaña va sobre todo del que sea capaz de desbloquear la situación a partir del 11 de noviembre. Evidentemente no podrá serlo el que no lo hizo con un escenario mucho más propicio que el que le arrojan ahora las encuestas.

P ¿A qué cargo aspira si Pablo Casado llega a la Moncloa?

R Espero que llegue. Solo con que el centro derecha saque un escaño más habrá Gobierno, podremos desbloquear esta situación. El mensaje que esta lanzando Casado es de centralidad y moderación y puede llegar a convencer a personas que no son votantes tradicionales del PP, pero que están preocupados por la situación económica. Si pudiera elegir, me hace ilusión estar en el Congreso.

P Habla de Gobierno de centro derecha si suma. Los gobiernos que ha formado el PP incluyen a Vox.

R Con los que gobernamos en las Comunidades es con Ciudadanos, con el apoyo externo para desbloquear de Vox. Nuestro socio preferente, con el que compartimos gestión, es Cs. Si el centro derecha vuelve a dividir el voto, ya vimos lo que pasó el 28 de abril. Hicimos a Sánchez más fuerte y perdimos millones de votos en el Senado para que Cs lograra cuatro senadores y Vox ninguno. Puedo entender a quien con toda la buena voluntad votara a Cs o Vox pensando en echar a Sánchez, pero su voto se fue a reforzar a Pedro Sánchez en la Moncloa.

P Le preguntaba por Vox. ¿Encaja gobernar con su apoyo con su mensaje de que el PP son el partido de la concordia, respeto y diálogo?

R Yo hablo del PP, que es un partido de gobierno, a diferencia de otros partidos de centro derecha. Diálogo dentro de la Constitución, que es también lo que nos diferencia con el PSOE especialmente con el PSOE de Balears. ¿Que tenemos que sustituir los enfrentamientos y el totalitarismo de los que dicen o 'estas conmigo o eres mi enemigo' por la concordia? Evidentemente, dentro del marco de la Ley. El PP es el que ha puesto las lineas rojas en todos los pactos que se han hecho en las Ccomunidades autónomas o ayuntamiento. Una cosa es lo que pedía Vox al negociar y otra lo que ha firmado. Ahora tenemos a la vuelta de la esquina una crisis económica que se encontrará con una crisis territorial como la de Cataluña. Vemos un Gobierno sobrepasado por una crisis económica que niega y una crisis territorial. Ante eso hay que reivindicar la experiencia de gestión del PP, que pueda hacer frente a las dos crisis y aportar soluciones para los dos retos.

P Pedro Sánchez lleva quince meses en el Gobierno. El conflicto catalán estalló mucho antes, con Rajoy en la Moncloa.

R Lo que hizo el PP fue aplicar la Ley ante unos políticos que se la habían saltado. Se ha impartido Justicia. El Gobierno del PP hizo lo correcto en aquel momento. Los problemas que hay ahora en Cataluña son de unos grupos del independentismo radical alentados por unos dirigentes políticos irresponsables que no quieren acatar una sentencia. Este problema ha surgido con Pedro Sánchez.

P Habla de que llega una crisis económica y a la vez plantean una bajada de impuestos, lo que significa que habrá menos ingresos para las arcas públicas. ¿De dónde recortarán si gobiernan?

R Le pondré otro ejemplo a la inversa. Después de años de crecimiento económico, ahora ha bajado. El Govern de Armengol se negó a bajar impuestos y reactivar la economía en el momento de hacerlo y se ha cargado el crecimiento económico. Ahora tiene las dos cosas. Va a hacer recortes y además anuncia subida de impuestos. Se ha demostrado que cuando bajas impuestos se reactiva el consumo y la economía. Si pones los remedios necesarios cuando hay los primeros síntomas de crisis económica, paras el golpe un poco. Si cuando empiezan los síntomas empiezas a gastar sin limite, la agravas.

P Las encuestas coinciden en un ascenso del PP. Si se produce pero en Balears no logran más escaños que el 28 de abril, ¿lo asumiría como un fracaso??

R Aspiramos a sacar los dos diputados que nos dan todas las encuestas. El 28 de abril yo asumí que era un pésimo resultado en Balears y mi responsabilidad con la autocrítica que debía hacerse. Ahora las encuestas nos dan dos diputados consolidados. Vamos a por ellos y si es posible a por el tercero, además del máximo número de senadores.



En corto



P ¿Qué superpoder le gustaría tener?

R Estar en dos sitios a la vez.

P ¿Con qué personaje histórico se iría a cenar?

R Con alguna de las sufragistas que lucharon por el derecho de las mujeres a votar.

P ¿A quién no invitaría a cenar?

R A ningún dictador.

P ¿Cuánto dinero lleva?

R Unos diez euros.

P Descríbase con tres adjetivos

R Intensa, optimista y dialogante.

P ¿Una película de dibujos?

R 'Coco'.

P Si sólo pudiera comprar una cosa, ¿cuál sería?

R Si se pudiera comprar con dinero, la salud.

P ¿Su última mentira?

R A mi hijo. Teníamos una perrita que falleció de golpe. Le conté que estaba muy enferma en el hospital.

P ¿Qué consejo daría a la Marga Prohens de hace diez años?

R Le animaría a seguir por el mismo camino.

P ¿Su último libro?

R 'Desplegando velas'.