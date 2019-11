Antonio Salvá: "Hice campaña para el PP, pero Rajoy me engañó soltando al asesino etarra Bolinaga"

P ¿Que será lo primero que hará si sale elegido diputado el 10N?

R Viajaré por toda España para contactar con las víctimas del terrorismo, especialmente en Navarra y el País Vasco, para reunirme con las asociaciones. En este país cuando eres víctima no tienes ningún derecho, los políticos te dan golpes en la espalda pero luego hacen lo que quieren.

P ¿El asesinato de su hijo por ETA le ha influido para saltar a la política?

R Sin duda me ha influido muchísimo. Si los herederos de ETA, como es Bildu, están en política, las víctimas también debemos estar. Yo no estoy en política por un sueldo, tengo mi consulta de médico. Lo hago porque no puedo soportar que los asesinos de Bildu tengan un sueldo que yo les pago y les quiero mirar a la cara. Ahora se habla mucho de Franco y de la Guerra Civil, pero de ETA no.

P ¿Qué opinión le merece la exhumación de Franco?

R Es una equivocación enorme, un error histórico. Nunca se tendría que haber tocado el cuerpo de Franco. Hay que recordar que las cortes franquistas se autodisolvieron y ello evitó una guerra civil. El espíritu de la transición, simbolizado con el abrazo de Manuel Fraga y Santiago Carrillo, es lo que ha hecho de España un país moderno.

P ¿Qué le parece que Més firmara a favor de la autodeterminación?

R Yo tengo amigos de Més y me ha cabreado mucho que hayan firmado un pacto con Bildu. Si hubieran firmado una declaración de independencia, sinceramente, no me hubiera molestado lo más mínimo, pero con los asesinos de Bildu y Otegi es muy grave. Armengol debe romper el Pacto con Més. No podrá mirar la cara a las víctimas de ETA.

P ¿Se imagina proclamar la independencia de Balears?

R Sería una catástrofe. Tengo la teoría de que rápidamente tendríamos una invasión militar, ya que seríamos codiciados por la mayoría de potencias. No duraríamos ni una semana sin el paraguas de la OTAN.

P ¿Por qué elige a Vox?

R Yo siempre he sido de derechas, pero el PP de Mariano Rajoy me traicionó. Soltó al etarra Bolinaga, diciendo una gran mentira médica. Dijeron que Bolinaga tenía un cáncer de riñón terminal y yo cómo urólogo sé que un enfermo que tiene este diagnóstico muere en un mes o dos. Bolinaga duró dos años y medio. Me pueden engañar con muchas cosas, pero en urología no. Además, yo ayudé a Rajoy en las elecciones al presentarme como independiente al Senado en el País Vasco. Y luego van los tíos del PP y sueltan a Bolinaga. Acto seguido, Derechos Humanos de Estrasburgo suelta a otros 60 asesinos de ETA. Por ello dejé el PP y opté por Vox. El PP no es un partido de derechas, ha sido el que más ha subido los impuestos en democracia.

P ¿Qué le parecen las críticas de Malena Contestí, su antecesora, al calificar de homófobo y autoritario a Vox?

R No lo entiendo. Sufrió una metamorfosis y un día pensaba A y al día siguiente B. Una pena. Si Vox es homófobo ¿por qué se presentó la primera vez?

P ¿Y los chats críticos contra Jorge Campos, presidente de Vox en Balears, no indican que hay una crisis?

R Son cosas de patio de colegio que no tienen la más mínima importancia.

P ¿Se lleva bien con Campos?

R Mi relación con él es buena y fluida. Yo me llevo bien con todo el mundo, el problema que tengo es que estoy demasiado ocupado.

P ¿Que piensa del matrimonio entre personas del mismo sexo?

R Es una opción legal y vigente. Cada cual que tenga el tipo de sexo que quiera tener: hombre con hombre, mujer con mujer u hombre con un cocodrilo, no nos oponemos. Lo que sí decimos es que no queremos que se adoctrine en los colegios con estos temas.

P ¿Y qué piensa de que los matrimonios del mismo sexo puedan adoptar o tener hijos?

R Eso no. Yo tengo hijos y dos son adoptados, puedo hablar. Para el equilibrio emocional de un niño es fundamental la presencia de un padre y una madre.

P ¿Qué propone para la igualdad entre mujeres y hombres?

R Ya existe. Las mujeres son más inteligentes que los hombres y, por ejemplo, en la última hornada de médicos que ha llegado a Son Espases solo había dos hombres y el resto eran mujeres. En 10 años el 80% de los médicos serán mujeres. Ya hay muchas mujeres mandando y la prueba es el Hospital de Inca, donde la mayoría de la gerencia está comandada por mujeres.

P ¿El CIS les da que pueden perder el diputado?

R Y otras nos dan que podemos sacar dos. Yo tengo una ventaja y es que me juego el nombre del partido, pero no mi vida. En caso de no salir me sabrá mal, pero yo no vivo de la política. El día 11 tengo pacientes citados en mi consulta. Sí quiero decir que el día 10 nos jugamos un modelo comunista del PSOE o uno liberal de de derechas.



En corto

P ¿Cuánto dinero lleva en estos momentos en la cartera?

R No los he contado, pero deben ser unos 200 euros.

P ¿Utiliza el transporte público?

R Sí. Cuando puedo cojo el autobús o el tren.

P ¿Cómo es la casa donde vive?

R Tengo varias. Mi casa de Palma, la de Eivissa y una casa mallorquina de pueblo en s'Horta.

P ¿Qué aficiones tiene?

R En estos momentos nada. Antes me gustaba jugar a tenis pero mis rodillas dijeron basta.

P ¿La última película y qué libro está leyendo?

R Película: 'El lado escuro de la luna'. El libro: 'Los años del miedo'.