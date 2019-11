Guillem Balboa: "Més nunca ha ocultado ser soberanista y estar a favor de la autodeterminación"

Candidato de Més per Mallorca. Guillem Balboa Buika (Malabo, Guinea Ecuatorial, 1965) repite como candidato nacionalista. El exalcalde de Alaró cree que pueden recuperar votos que les apoyan en las autonómicas y no en las estatales. Reivindica el perfil soberanista y defiende la firma del manifiesto por la autodeterminación de Barcelona.

P ¿Cuál es el papel de Més-Esquerra en estas elecciones generales?

R Nuestro papel, especialmente en estas elecciones, es que aquel votante que en abril se les llamó a hacer voto útil y ha visto que en estos seis meses ha sido el voto más inútil de la historia electoral de España, pueda tener una garantía clara de que podrá votar una formación política que no tiene ningún otro peaje que dar respuesta a Balears.

P ¿Es un llamada a su votante que en las generales se va a PSOE y Podemos?

R Es un llamamiento a los votantes de Més y a todos los de las islas que se consideran progresistas, feministas, ecologistas y que ponen por delante los intereses de Balears a intereses partidistas o personalistas, como ha hecho Pedro Sánchez. Es cierto que tenemos la particularidad del voto dual y Més no tiene problemas para sacar representación en autonómicas y sí en las generales, pero después de lo que ha sucedido tenemos más claro que votar en clave local también es votar en clave estatal.

P Había gente en Més que no era partidaria de presentarse

R Es cierto y se habló en la asamblea. Sin embargo ganó la opción de acudir a los comicios después de una lectura, yo creo que bastante acertada, de tener en cuenta el momento político actual y garantizar políticas de izquierdas.

P ¿Con Más País de Íñigo Errejón no habrían tenido más posibilidades?

R Nunca nos planteamos ir con Más País. Es verdad que Compromís, un partido que consideramos hermano, ha utilizado esta fórmula, pero nosotros ya decidimos hace seis meses que queríamos una coalición progresista y soberanista de las islas. No sé qué es Mas País y no tengo una buena experiencia de estas fuerzas políticas que nacen alrededor de una figura muy potente, pero que las raíces están por descubrir. Sí sé que es Més per Mallorca con una herencia municipalista de hace décadas.

P En 2014 nació Més y se evitaba hablar de independentismo. Ahora firman la Declaració de la Llotja del Mar para pedir la autodeterminación. ¿Qué ha cambiado?

R Més nunca ha ocultado que sea una fuerza soberanista y es una cuestión que debemos explicar continuamente. Siempre ha estado a favor del derecho de autodeterminación ya que España es un país de países plurales y diversos. Lo que firmamos el otro día en Barcelona es coherente con el espíritu, convicciones y carácter de Més per Mallorca.

P ¿Cómo fue su encuentro con los partidos de Otegi y Torra?

R El encuentro sirvió para constatar la transversalidad de la reivindicación a favor de la autodeterminación, ya que 12 fuerzas soberanistas de todo el Estado: Cataluña, Balears, Euskadi, Valencia y Galicia nos reunimos para reclamarlo. El president Torra nos recibió en la Generalitat. Fue un simple saludo a todos.

P La oposición ha pedido al PSOE que rompa con Més por esta adhesión.

R No tiene que sorprender a nadie la postura del PP, Cs o Vox ante posturas de otras fuerzas que queremos abrir el debate de la cuestión territorial o de la plurinacionalidad del Estado, ya que no esta resuelta.

P ¿El PSIB les ha hecho llegar su incomodidad?

R Es una cuestión de Més y no sabemos ni entramos en cómo se siente el PSOE. El objetivo es el posicionamiento de nuestra formación ante esta situación de manipulación y ataque contra Cataluña por intereses partidistas. El procés ha puesto a España ante su propio espejo, sus contradicciones y todo aquello que no quedó resuelto en el 78.

P ¿Més se ha vuelto más reivindicativo en esta legislatura?

R Estamos en el Govern para garantizar políticas de izquierdas. Y es cierto que el momento actual exige ser mucho más claro en toda una serie de cuestiones.

P ¿La crisis de julio, cuando se apartó a Ensenyat, se cerró en falso?

R En absoluto, se llegó a una situación en la que se escucharon las diferentes partes y se concluyó que había que llegar al congreso de noviembre para hacer las renovaciones necesarias. Estoy seguro de que hay responsabilidad de todas las partes del partido para ir por el camino de la renovación.

P ¿Noguera es la persona de consenso para liderar el futuro de Més?

R Toni Noguera es una de las grandes figuras que tiene este partido. Si él está dispuesto a jugar este papel, me parece la persona ideal y más solvente para realizar esta función. De todas formas, por suerte en Més hay opciones diversas que también podrían desempeñar esta labor. Ahora hablamos de la coordinación del partido. Ya tendremos tiempo de hablar de candidatos que se resolverá en unas primarias.

P ¿Qué pasará si no vuelven a obtener representación en Madrid?

R No cambiará nada. Continuaremos trabajando para que un día este país que se llama Balears tenga voz propia en Madrid. Ahora estamos viendo los beneficios de una voz de las islas, sin peajes partidistas nacionales, con el senador autonómico Vicenç Vidal.



En corto



P ¿Cuál ha sido la última película que ha visto?

R Mi nombre es Harvey Milk.

P ¿Utiliza transporte público?

R La conectividad con Alaró es difícil. Ahora todo es muy imprevisible y vengo en coche. Cuando puedo cojo el tren.

P ¿Qué coche tiene?

R Un Ford Focus que ya pide cambio.

P ¿Cómo es la casa donde vive?

R Una casa de pueblo en Alaró.

P ¿Cuánto dinero lleva en la cartera?

R Hoy me he dejado la cartera en casa y no llevo ni un euro.