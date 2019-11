"Pablo, ¡ten cuidado con Pedro!"

"Pablo, ¡cuidado con Pedro!", le advertían ayer en Palma al candidato de Unidas Podemos. Por su tono al hablar de Sánchez, Iglesias demostró no necesitar advertencias: "¡Solo habla de Cataluña, Cataluña, Cataluña... y Franco y ya!".

El público, multigeneracional, aplaudió la gracia de su secretario general, que llenó el espacio con unos mil asistentes, superando a Sánchez y Casado en poder de convocatoria y en puntualidad.

Los teloneros (de la Concha, Jover...) se limitaron a cinco minutos, para alivio de los asistentes que a quién iban a escuchar era a Iglesias, que mantiene su fama de gran orador (aunque sorprendió Yllanes, que ha pasado a nivel II de oratoria y dejó al público a punto de caramelo). "Dicen que habla muy bien, nunca lo he visto en directo", aguardaba Lorena, de 35 años, que ya sabe que le votará y no duda de que Sánchez fue quién frustró la alianza de izquierdas.

Antes del acto, Iglesias se reunió con trabajadores de Es Murterar. Como no accedió por la puerta principal no vio a los manifestantes de Stop Desnonaments. Un asistente les increpó e intentó que se fueran, pero la cosa no fue a más.

Tampoco vio Iglesias la pintada hecha en el muro del Palau, valla publicitaria de excepción para todos los que entraban en Palma: Spain is Pain (España es dolor). El pain ya había sido borrado, el Spain is estaba tapado con tela y unos paneles.

Por la tarde, Vox convocó a los suyos en un escenario habitual del PP: el Molí d'es Comte. Y no hizo falta a Santiago Abascal para lograr el mítin más numeroso. Más de un millar de personas y medio centenar de banderas (muchas españolas; algunas mallorquinas y una asturiana) se congregaron para escuchar a Javier Ortega Smith.

Al acabar el mítin, hubo sesión de fotos con Ortega Smith. M. Mielniezuk

¿Perfil del público y del votante de Vox? "Gente que coincide en el cabreo absoluto", dijo el secretario general, dando sentido a la rabia con la que jubilados, trabajadores y muchos jóvenes de poco más de 18 años aplaudían cada vez que criticaba (el verbo se queda corto) al movimiento independentista.

Así, encaja que tras el "¡Viva España!", el lema más coreado fuera "Puigdemont a prisión"; acompañado por "A por ellos" y un "¡Viva Franco!" exhalado desde las últimas filas: "Esto da rabia, no nos representa a todos", se quejó una señora en voz lo suficientemente alta para que lo oyesen los periodistas.

Valtònyc también recibió, de la mano de Manuela Cañadas: "¡Al paredón!", contestó alguien del público. La candidata al Senado atacó al PP "que en los 80 metió el caballo de Troya del catalán en los escuelas". Varias cabezas asintieron: "Y yo les votaba, y yo les votaba...".