Marisa Lucas: "Podemos empezó dando mítines en las plazas y ahora los da en el Palacio de Congresos"

Candidata de Más País en Balears. De las listas de Podemos, a liderar en las islas la candidatura para el próximo 10 de noviembre de Más País, la marca de Íñigo Errejón para presentarse en toda España, Marisa Lucas (Palma, 1987) se define como feminista, ecologista y progresista

P ¿Carolina Bescansa y Rita Maestre anularon su acto previsto inicialmente para ayer para no competir con Pablo Iglesias?

R No, ha sido un problema de logística. No tenemos miedo a ningún otro partido. Lo que llama la atención es que Podemos empezara dando mítines en las plazas y ahora los dé en el Palacio de Congresos, que es una concesión a un hotel.

P Íñigo Errejón no vendrá en esta campaña a Balears.

R Trayendo a Bescansa y Maestre queríamos demostrar que somos un partido plural y feminista.

P ¿Por qué votar el día 10 a Más País y no a Podemos?

R Cambian las prioridades. Nosotros creemos que hay que estar al servicio de la gente y no de unas siglas. Nuestras prioridades son la lucha contra el cambio climático, el feminismo y la justicia social.

P ¿Cree que Podemos prioriza sus intereses como partido?

R En Balears hubo una voluntad progresista en las elecciones y no se ha escuchado esa voluntad. Es donde creemos que se ha fallado.

P Para usted que ha formado parte de Podemos, ¿el problema del partido ha sido Pablo Iglesias?

R De Podemos tampoco quiero hablar, es otro partido. El problema es que no se ha escuchado a la gente. No sé si el problema ha sido de hiperliderazgo u otra cosa.

P Precisamente de hiperliderazgo y de personalismo en torno a Errejón se acusa a Más País.

R Aquí hay un equipo con mucha ilusión y compromiso que queremos ser la voz de Balears en el Congreso. Evidentemente Íñigo Errejón es un referente, pero como Manuela Carmena o muchos otros.

P Habla de ecologismo y feminismo, pero Podemos también se define ecologista y feminista.

R La diferencia está en las prioridades. Nosotros queremos salir del bloqueo, que haya acuerdo y avanzar en estas prioridades.

P Feminista y contra el cambio climático. Errejón sabe identificar los movimientos en la calle.

R Claro que sí. La política se trata de escuchar a la calle. Si ves que los jóvenes te piden medidas contra el cambio climático y mujeres que te piden que no se dé un paso atrás, las tienes que escuchar.

P Feministas, ecologistas, pero no se llegan a definir de izquierdas.

R Somos... a mí me gusta más hablar de progresismo. Evidentemente son líneas de izquierda porque nos preocupamos de la gente y de los servicios públicos.

P ¿Votar a Más País no puede suponer tirar el voto y acabar restando diputados a la izquierda?

R No, precisamente nos presentamos para dar una alternativa y luchar contra el abstencionismo y el hartazgo con los partidos que han provocado este bloqueo. Venimos a sumar, no a restar. Por eso nos presentamos sólo en aquellos sitios donde la distribución de escaños es más proporcional.

P Si no obtienen representación, ¿Más País seguirá en Balears?

R Sí, es un trabajo a largo plazo. Se trata de poner la gente del futuro en el presente. No tendría sentido todo el esfuerzo sólo para unos resultados electorales. Creemos que Más País tiene espacio aquí y que podemos tener apoyo.

P En Aragón se presentan con el CHA y en la Comunidad Valenciana con Compromís. ¿No era posible el acuerdo con Més?

R Tendríamos que haber discutido las condiciones para ello, pero ellos decidieron en asamblea que no y deben saber qué dirección toman.

P En su programa proponen gravar el combustible de los aviones y aumentar el IVA de los billetes. Sería más caro volar.

R Es una medida que se llevará a cabo cuando haya una alternativa verde, como es el caso de la península donde hay tren que es menos contaminante. No afectará a Balears. No renunciaremos a nuestra conectividad ni al descuento de residentes del 75 por ciento, ni entre islas ni con la península.

P Aunque no afecte los vuelos con Balears, ¿no afectaría a los ciudadanos en rutas con escala?

R Seremos intransigentes para no perder conectividad con Balears.

P Su programa habla de mejorar la alta velocidad, pero no se habla de inversiones en Balears.

R No se puede invertir en alta velocidad en Balears, pero sí en tren que aligería las carreteras y los atascos que hoy tenemos.

P Mientras se debate cómo garantizar las pensiones, Más País propone 1.200 euros de prestación por hijo. ¿Cómo se financia?

R Cuando haces unos presupuestos debes tener prioridades. Nosotros proponemos que los ricos paguen más, que sean más generosos.

P ¿Seguro que eso basta?

R Sí.