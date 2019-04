Cierre de filas momentáneo del PP Balears en torno a Company y Prohens

El PP de Balears ha escenificado hoy un cierre de filas en torno a sus máximos dirigentes, Biel Company y Margalida Prohens, después del batacazo sufrido en las urnas el pasado domingo con la pérdida de casi el 50% de los votos. Sin embargo, es un cierre de filas momentáneo hasta las elecciones del próximo 26 de mayo. Saben que en caso de no recuperar a su electorado que se ha marchado se desencadenarán las hostilidades.

Company y Prohens han llegado a la junta directiva regional recién bajados del avión procedente de Madrid, donde han asistido al comité nacional presidido por Pablo Casado. Ambos han sido recibidos por unos 200 militantes y simpatizantes con aplausos y enarbolando la nueva estrategia del partido: "En Baleares siempre hemos sido el partido de centro derecha moderado y nunca lo hemos abandonado", como ha firmado el secretario general del PP isleño Toni Fuster. Los populares saben que tienen cuatro semanas para el milagro de dar la vuelta a la tortilla y recuperar unos votos que antaño eran de su propiedad y que ahora se los ha arrebatado Vox y Ciudadanos.

Fuster ha afirmado que el liderazgo de Company, como tampoco el de Casado, no están siendo cuestionados. El secretario general ha hablado de "autocrítica por no haber sabido trasmitir a nuestro electorado el mensaje de que somos el único partido de centro derecha moderado y lo que está claro es que si se hubiera concurrido a las elecciones en coalición no se hubieran producido estos resultados".

Pese al cierre de filas y a los aplausos en que han sido recibidos Company y Prohens, se respiraba un ambiente de abatimiento entre las filas populares que jamás se había percibido a lo largo de su historia. El propio Company y Margalida Prohens, la candidata al Congreso, mostraban un semblante desencajado que evidenciaba los duros momentos que están viviendo.

María Salom llegó tarde, cuando ya había comenzado el discurso. La única ganadora en el PP es ella, mientras que el gran damnificado, el senador Miquel Ramis que ha perdido su escaño, no estuvo presente.