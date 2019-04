Marga Prohens: "No es momento de jugar con el voto; quien más agradecerá el voto a Vox será Sánchez"

Candidata del PP al Congreso de los Diputados. Fue la candidata de consenso entre Casado y Company para cerrar la crisis por el nombramiento de Salom. La cara de la oposición al Pacto esta legislatura, Marga Prohens (Campos, 1982), quiere representar a un PP "renovado" y promete que mejorar el REB será una de sus prioridades cuando llegue a Madrid

P Inicialmente la candidata era María Salom y finalmente lo será usted. ¿Sacará más votos que María Salom?

R Esto es muy difícil de contestar. Lo que pasó es historia. Hemos hecho una campaña juntas y con Miquel Ramis. con todo el apoyo del partido, al que hemos visto muy motivado para ser unas generales. Estoy convencida de que el domingo tendremos un buen resultado.

P Pablo Casado no pide que usted sea candidata para ser diputada rasa. ¿Se ve de portavoz del PP en el Congreso?

R No. En ocho años que llevo en política una cosa que he aprendido es que lo más absurdo es hacer futuribles.

P Una mayoría piensa que de los debates televisivos sale beneficiado Albert Rivera y no tanto Pablo Casado.

R Si el objetivo de Rivera era ir a hacer claca, show y demostrar que sería un buen portavoz de la oposición, lo hizo bien. Si su objetivo era mostrarse como presidenciable, que es algo más que montar un chiringuito en el atril y buscar el cuerpo a cuerpo, no lo hizo. Ante eso se vio la tranquilidad, la moderación y la altura de miras de Pablo Casado. Rivera es el mismo que pactó con Sánchez en 2015 y si suman volverán a pactar con él, haya dicho lo que haya dicho.

P ¿Si Casado es presidente quitará la ecotasa antes de que lo haga Company?

R La propuesta de Casado es muy clara. Lo llevamos en el programa. Quitar cualquier impuesto al turismo. Lo mismo que dice el PSOE, salvo en Balears. La secretaria de Estado, Bel Oliver, dijo en Alicante que es malo. La ecotasa no nos gusta y si Casado es presidente la eliminará y se ha comprometido a compensar los ingresos que genera a Balears a través del sistema de financiación.

P Plantean eliminar también impuestos como Sucesiones o Patrimonio. Eso serían más de 200 millones menos para las cuentas de Balears.

R Planteamos primero una reducción importante de Sucesiones y Donaciones y luego su eliminación. Company lo explicó en su momento: hemos tenido superávit en esta comunidad y eso debe servir para reducir la deuda y para bajar impuestos sin necesidad de recortar ninguna partida ni servicio básico.

P Entonces, ¿si vuelve a gobernar el Partido Popular no habrá recortes?

R A ningún partido le gusta hacer ajustes. Me da rabia que se atribuyan los recortes al PP. La culpa no es de quien recibe una herencia envenenada, sino de quien la deja. Los recortes aquí los hicieron Xisco Antich y Francina Armengol.

P Dicen que el REB es "papel mojado". ¿Pondrá Casado si es presidente a Balears en la media de inversión?

R El REB hay que leerlo bien. Habla de la media de la media. Ha sido el gran engaño del Consolat esta legislatura. Todo por no querer firmar un buen REB con Mariano Rajoy. Tenemos un REB sin régimen fiscal cuando ya lo teníamos. Casado ya ha dicho que él dotará el REB y que rescatará la parte fiscal. Será una de nuestras prioridades en el Congreso.

P ¿La inversión estará en la media?

R En el REB no queda claro, pero Casado lo cumplirá y lo dotará de presupuesto, sí.

P ¿Qué diferencia la política lingüística de Bauzá de la de Pablo Casado?

R De Bauzá que hable Joan Mesquida que para algo lo tiene en su partido. Casado dice una cosa básica: que el castellano es oficial y debe enseñarse en toda España, pero que también hay lenguas cooficiales que son una riqueza. Los niños deben elegir su primera lengua en la enseñanza y acabar dominando las dos. Nunca defenderemos la inmersión en catalán, pero tampoco en castellano, más allá de excepciones, como para los hijos de funcionarios del Estado. También derogaremos el requisito en Salud, que crea problemas donde no los había. De las miles de quejas en Salud sólo cinco eran por tema de lengua. Luego, en la administración, el ciudadano tiene derecho a dirigirse en cualquiera de las dos lenguas oficiales y por lo tanto debe haber funcionarios capaces de contestarnos.

P ¿En qué no cederá el PP si como todo apunta tiene que pactar con Vox?

R El pacto de Andalucía sirvió para sentar las líneas rojas. Una cosa es lo que se pidió y otra lo que se firmó. No se firmó nada contra las leyes de igualdad o contra la violencia de género. Aquí hay un interés de Pedro Sánchez y de Francina Armengol para hablar de Vox y para que asistan aquí a según qué debates.

P ¿Qué le diría a un votante del PP que duda con votar el domingo a Vox?

R Que quien más agradecerá el voto a Vox serán Sánchez y Armengol. El PP no lo ha hecho todo bien y ha defraudado alguna vez, pero ha habido una renovación con Casado. Les pediría que no por querer castigar al PP, castiguen a España dividiendo el voto del centro derecha. Éste no es momento de jugar con el voto.



En corto



P Para sus hijos, ¿escuela pública, concertada o privada?

R Concertada.

P ¿Seguro médico privado?

R Sí.

P ¿Qué coche tiene?

R Un Audi.

P ¿Cómo es la casa donde vive?

R Es un piso en el centro de Palma, bastante pequeño, pero ideal para mí y para mi hijo.

P ¿Cuánto lleva en la cartera?

R Máximo unos 20 euros.

P ¿Su último viaje de placer?

R Mi último viaje de placer fue a Viena, el puente de la Constitución.

P ¿Cantante o grupo favorito?

R Antònia Font.

P ¿Un personaje de ficción?

R [Piensa] Ahí me habéis pillado. [Ríe] Diría, del último libro que he leido, que es 'Aprendre a parlar amb les plantes' de Marta Orriols, la protagonista.

P ¿Su mayor miedo?

R Que le pase algo a mi hijo, como para cualquier madre.

P ¿Qué es lo más atrevido que ha llegado a hacer?

R Supongo que meterme en política. [Ríe]