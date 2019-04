Sánchez: "Los de Ciudadanos tienen más opiniones que días tiene el año"

Un día después del debate en Atresmedia y con la vista puesta en el votante de centro, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sostenido que "los de Ciudadanos tienen más opiniones que días tiene el año", en un mitin en Asturias, junto a la número dos del PSOE, Adriana Lastra.

Ante unas 2.500 personas, en el Palacio de Congresos Feria de Muestras de Gijón, Sánchez ha recalcado además el orgullo que siente por ser español: "¡Este es un gran país! ¡Me siento orgulloso de ser español! ¡que lo escuchen bien alto! ¡me siento orgulloso de ser español!", ha proclamado.

En esa línea, ha identificado a sus votantes con la gente a la que le "gusta discutir sobre quién tiene que jugar en la Selección y quién tiene que ser el seleccionador de 'la Roja'".

Convencido de que el domingo habrá "urnas llenas del PSOE" y de que su partido ganará las elecciones once años después de haberlo hecho por última vez, ha señalado, no obstante, que el riesgo de que las tres derechas sumen y los socialistas no puedan gobernar es "real".

"No hagamos castillos en el aire, la amenaza es real", ha alertado a los suyos, a los que ha garantizado que cualquier pacto para gobernar será desde posiciones progresistas.

"El lunes 29 de abril hablaremos de cómo vamos a gobernar este país, pero será sin duda alguna desde posiciones progresistas, como siempre ha hecho el PSOE", ha afirmado.

Como ya ha hecho en los debates electorales de los últimos dos días, Sánchez ha llamado a una "enorme movilización para hacer una moción de censura social" y acabar con la desigualdad, la corrupción y la confrontación territorial.

"Estamos muy cerca de lograrlo, después de once años estamos tocando con las yemas de los dedos que el PSOE pueda ser primera fuerza política, pero no basta con ganar, tenemos que ganar y gobernar", ha insistido.

En el apartado de ataques a "la derecha y sus tres siglas", Sánchez ha acusado al PP, Cs y Vox de querer "recentralizar" el país, y ha defendido frente a eso el Estado de las autonomías.

Por su parte, Lastra ha advertido de que la abstención es "la cuarta derecha, una derecha más" el 28 de abril.

Al acto, uno de los más multitudinarios de la campaña de Sánchez, han asistido la ministra de Sanidad, la asturiana María Luisa Carcedo, y el líder de los socialistas asturianos y candidato a la presidencia regional, Adrián Barbón.