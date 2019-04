Joan Mesquida: "Balears debe recibir, de una vez por todas, las compensaciones por la insularidad"

Candidato de Ciudadanos. Joan Mesquida Ferrando (Felanitx, 1962) fue conseller de Hacienda en el primer Govern de Antich y director general de la Policía y la Guardia Civil y secretario de Estado de Turismo con Zapatero. Hace un año abandonó décadas de militancia en el PSOE por su postura sobre Cataluña. Va con Ciudadanos siendo independiente.

P ¿Debo llamarle casi señor ministro del Interior?

R No, no. Yo me presento como diputado al Congreso y mi objetivo es ser el representante y defensor de los intereses de los ciudadanos de Balears. A partir de aquí, cualquier cosa que suceda posteriormente ya no depende de mí.

P ¿Qué acuerdo tiene con Rivera si Ciudadanos entra en el Gobierno?

R No acordé nada con Rivera. Yo me fui del PSOE hace un año y sin ningún condicionamiento externo. Unos meses después Rivera se puso en contacto conmigo. Me comentó que tenía una gran consideración de mi trabajo al frente de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil y yo le dije que una de las mayores satisfacciones de mi vida había sido ayudar a derrotar a ETA. Todo lo demás ya depende de Rivera.

P ¿De haber sabido que Albert Rivera quería fichar a José Ramón Bauzá, usted estaría hoy en Ciudadanos?

R Exactamente igual. No tiene nada que ver. Rivera me planteó la posibilidad de que fuera el candidato al Congreso de los diputados por Balears y a mí me pareció un reto. La situación política actual de confrontación, problemas territoriales y populismos hacía necesario dar un paso hacia adelante. A Bauzá no me corresponde a mí tener que aceptarlo, soy independiente.

P Fue conseller de Hacienda y Presupuestos del primer Govern Antich hace 20 años y en Balears ya se hablaba de mala financiación estatal.

R El problema de Balears ha sido que habitualmente los Gobiernos de Madrid y los de las islas han sido de diferente signo político. Tampoco nos ha ido mucho mejor cuando han coincidido. En estas elecciones tenemos el reto de conseguir salir del furgón de cola de la financiación por habitante.

P ¿Y del REB?

R Este es un tema muy importante. De una vez por todas Balears debe conseguir un Régimen Especial que compense los costes de la insularidad. Los del PP y del PSOE han sido papel mojado. Yo me comprometo, si Albert Rivera es presidente del Gobierno, a revertir esta situación. La gente de Mallorca sabe que, cuando he ostentado cargos de responsabilidad, siempre he velado por los intereses de las islas.

P Cuando fue director general de Policía y Guardia Civil fue uno de los artífices de acabar con ETA. Pero aquel Gobierno dialogó con la banda terrorista. ¿Por qué ahora es gravísimo dialogar con independentistas?

R Es cierto que se dialogó con ETA, pero no se cedió en nada. En el diálogo con ETA había una línea roja que no se rebasó y era la negociación política. Una de las primeras cosas que hice fue irme a Intxaurrondo y dar instrucciones de que el Gobierno no estaba en tregua y era preciso fortalecer la lucha contra los terroristas. Prueba de ello son los 92 miembros de ETA detenidos desde el inicio de la tregua hasta de que se produjo el atentado de la T4 de Madrid. Desde el principio vimos que el diálogo con ETA no iría bien, ya que ellos hablaban de negociación política y nosotros solo queríamos hablar de que presos sin delitos graves salieran antes a la calle para que abandonaran la lucha armada. Seguimos hablando porque mientras estaban en tregua no mataban. No puede existir negociación política con independentistas. Solo quieren hablar de independencia o nada. ETA quería la independencia del País Vasco utilizando la violencia y la Generalitat quiere independencia utilizando las instituciones.

P Usted se ha visto salpicado por un presunto intercambio de favores con Cursach en Calvià. ¿Teme que este asunto le pueda perjudicar?

R Estoy absolutamente tranquilo. Lo único que hice fue resolver una duda que me plantearon. Hoy parece que la eficacia en la administración es un trato de favor. Nunca en mi vida he dado trato de favor a nadie, pero siempre el administrado tendrá en mí a una persona que lo escuche dentro de la legalidad. Tengo dos normas de conducta: No hacer nada que me pueda crear un problema y si alguien me pide que altere el orden de un expediente, yo le voy a hacer un favor pero el problema será grande para mí. Mi segunda norma es no hacer nada que no pueda explicar y todo lo que he hecho lo puedo explicar. Me puse a disposición de jueces y fiscales para explicarlo y nadie me ha llamado.

P ¿Qué defiende Ciudadanos?

R Ciudadanos defiende un modelo de evolución y fortalecimiento del Estado de bienestar. Nadie cuestiona la educación ni la sanidad pública y nuestro objetivo es mejorarlas. Proponemos en sanidad una tarjeta única en toda España y que en Educación se pueda escoger la lengua vehicular. Hoy en día en Balears no es así.