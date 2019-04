Los minutos de oro y las mejores frases de los candidatos

El segundo y último debate en televisión entre los principales candidatos ha dejado momentos muy broncos y reproches cruzados, especialmente entre Pedro Sánchez, por un lado, y Pablo Casado y Albert Rivera, por otro, que se han disputado el protagonismo de las críticas al presidente del Gobierno.



Cataluña y el reto independentista, la violencia contra las mujeres y la política de pactos han sido tres de los ejes del debate de Atresmedia que ha enfrentado a Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y Albert Rivera (Cs).





Pedro Sánchez (PSOE)



Pablo Casado (PP)

Pablo Iglesias (Unidas Podemos)

Albert Rivera (Ciudadanos)

-Minuto de oro:-"Ya estamos con las primarias de la derecha, a ver quien dice la mayor-"No está en mis planes pactar con un partido ( Ciudadanos ) que ha puesto un cordón sanitario al PSOE"-"El único partido que puede ganar a las tres derechas es el PSOE. Estamos muy cerca"-"Propongo una reforma constitucional para blindar el carácter público y la revaloración de las pensiones"-"El debate no es bajar los impuestos, sino a quien le bajamos los impuestos, y quien tiene que pagar más"-"es un no, por mucho que digan las candidatas del PP"-"Señor Rivera, usted solo dibuja una españa azul, azul oscuro"-"-Minuto de oro:-"Usted es un peligro para España" (A Sánchez)-"Sánchez es como una matrioska, como una muñeca rusa, dentro tiene a Podemos a JxCat y a Bildu -"Ya está bien de llamar mentirosos a los demás".-"Es de chiste que Sánchez hable de fraude fiscal, cuando tienen cinco ministros investigados por fraude"-"Lo que diga el Constitucional sobre el aborto lo acataremos"-A Sánchez: "No se ponga piel de cordero¿A esos criminales infectos?"-"Cuando una persona lo haga mal en mi partido irá directamente a la calle"-"Necesitamos el voto porque si no dividiremos a los españoles, si se divide ganan los separatistas y llega la crisis económica"-"La inmigración se regula con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".Pablo Iglesias (Unidas Podemos)-Minuto de oro-"Se han acabado los gobiernos de partido único.-"No entiendo por qué el PSOE no termina de aclarar que no va a pactar con Ciudadanos"(cuando Rivera y Sánchez se cedían el turno sin decidirse a intervenir después de que Iglesias citase la supuesta trama político-policial contra Podemos)-"Lo primero será aprobar un programa y después hablar de ministerios"-"El PP vació la hucha de las pensiones, y una persona con 35 años cotizados debe tener derecho a jubilarse"-A Rivera: "-Minuto de oro:-"Sánchez ha pactado un Gobierno con Torra y los que quieren romper España y con esos no voy ni a la vuelta de la esquina"-"Yo soy el único candidato que está diciendo cual es mi preferencia de Gobierno y por eso le tiendo la mano al PP"-Dirigiéndose al presidente del Gobierno: "Usted no deja de mentir, es un fake"-"¿Ya ha acabado usted de mentir? Ahora me toca a mí" (la frase equívoca al dirigirse a Sánchez)-"Si soy presidente del gobierno no me voy a conformar con ser el campeón del paro en Europa, como Rajoy y Sánchez"-"Juntos somos imparables y más fuertes, el 28 de abril haremos historia".