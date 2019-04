Ciudadanos exige la dimisión de Rosa María Mateo

Ciudadanos ha pedido este viernes la dimisión de la administradora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo, por su posición sobre el debate electoral y ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la "cacicada" de utilizar la televisión pública para sus propios intereses.

El secretario general de Cs, José Manuel Villegas, ha exigido el cese de Mateo en declaraciones a los medios a las puertas de sede de RTVE en Madrid.

"Sánchez quería a Rosa María Mateo en el puesto para tener a RTVE a su servicio", ha censurado el cabeza de lista de la formación naranja por Almería. También Inés Arrimadas se ha sumado a la exigencia de dimisión de Rosa María Mateo.

Mientras, el candidato de Cs a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha cargado contra Pedro Sánchez por "su falta de escrúpulos" y su intento de manipular los debates, y ha aplaudido a los periodistas y a los medios de comunicación por conseguir que finalmente se celebren.

Rivera, en declaraciones a los periodistas, ha asegurado que estará en los dos debates, el de TVE y Atresmedia, insistiendo en que Sánchez ha intentado "engañar" a los medios privados y a los españoles tratando de esquivar su presencia.

Por fin "la democracia ha vencido, los españoles han ganado y el periodismo también", ha subrayado al recalcar que los ciudadanos tienen derecho a elegir a su presidente en un debate o dos.

"Basta ya de cacicadas de Rajoy y Sánchez que no quieren debatir", ha dicho Rivera, quien ha afirmado que los ciudadanos no se merecen un presidente que no quiera confrontar sus ideas con sus rivales y que le tenga miedo a dialogar.

"Quien le tiene miedo a un debate, le tiene miedo a la democracia, le tiene miedo al periodismo, a la pluralidad", ha añadido el líder naranja.