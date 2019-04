Abascal: "Hay que reconquistar la unidad nacional y la libertad para los españoles"

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha protagonizado este viernes un multitudinario mitin en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Oviedo. El recinto, con capacidad para más de 2.000 personas, se ha quedado pequeña y Abascal, a su llegada, ha tenido que hablar a las personas que se habían quedado fuera con un megáfono.

"Hay que reconquistar la unidad nacional para España y la libertad para los españoles", ha dicho ya en el interior Abascal, cosechando varias ovaciones de los presentes. "Asturias es España y lo demás tierra conquistada", ha añadido.

Santiago Abascal se ha mostrado especialmente orgulloso de la "demostración de fuerza" que ha hecho su partido en una tierra como Asturias, donde comenzó la Reconquista. "No llegamos ni a la suela de los zapatos de aquellos españoles que lucharon, pero nos sentimos orgullosos de ellos", ha señalado.

La cantidad de gente que abarrotó el recinto asturiano permitió a Santiago Abascal dirigirse a los dirigentes del PP y rebatir el discurso de los de Pablo Casado cuando reclaman el voto útil para sus listas. "Igual es que el voto útil no es el suyo", ha señalado Abascal. "No hay cordón sanitario posible para tantos millones de españoles", ha insistido, definiendo a su partido como el "del sentido común". Ha reiterado que Vox ha llegado para decir la verdad "guste o no guste".



Debate

"Nos van a tener que encerrar si quieren que dejemos de defender nuestra libertad", ha señalado. Se ha referido además a los comentarios en referencia al debate electoral a cinco que ha organizado Atresmedia.

"Ahora dicen que el PSOE lo hace porque quiere engordar a Vox; pero ya lo intentaron en las elecciones andaluzas y les salió el tiro por la culata", ha dicho, generando una gran ovación por parte de los asistentes.

Abascal ve a cargos políticos y a directivos de medios de comunicación como "un pollo sin cabeza" porque han "perdido el control" ante un fenómeno como el de Vox. Además, el político vasco ha cargado contra Ciudadanos porque considera que no está cumpliendo lo acordado en Andalucía. "Eso nos lleva a la reflexión de que tenemos que estar por delante de ellos", ha apuntado.



Adriana Lastra

El acto, que ha terminado con todo el público en pie escuchando el himno de España, también ha contado con intervenciones del presidente de Vox en Asturias, Rodolfo Espina, el cabeza de lista al Congreso por el Principado, José María Figaredo, y con el miembro fundador de Vox José Antonio Ortega Lara.

En su intervención, Figaredo aprovechó para cargar contra la vicesecretaria del PSOE y cabeza de lista de los socialistas para el Congreso, Adriana Lastra. "Su máximo mérito ha sido afiliarse a un partido a los 16 años. ¿Queremos que ese tipo de personas decidan por nosotros?", ha preguntado en alto, mientras el público mostraba un contundente rechazo a la socialista.