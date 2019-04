El Pi reclama la competencia de justicia y de los cuerpos de seguridad para Balears

Mientras el líder nacional del PP, Pablo Casado, defiende que no se pueden transferir más competencias a las autonomías, El Pi propone en su programa la transferencia a Balears de competencias en manos del Estado, como justicia o los cuerpos de seguridad, así como subir el complemento de residencia de sus funcionarios. "Es ser ingenuo pensar que en manos del Estado estarán mejor gestionadas", señala el candidato de los regionalistas al Congreso el 28-A, Joan Miralles.

El Pi no se rinde ni le desalientan las encuestas. "Por nosotros el CIS no pregunta", señala su líder, Jaume Font. Los regionalistas confían en que en esar "más cerca que nunca de tener voz" en Madrid, apunta Miralles, para quien su otra baza son sus propuestas, que el partido convierte en su 'pasaporte' para poder llegar a Madrid. Entre las medidas que proponen los regionalistas, más allá de la mejora de un Régimen Especial o de la financiación autonómica, defienden una tarifa plana para volar con la península y la transferencia de competencias en manos de Estado: y no solo justicia o cuerpos de seguridad, también costas, museos, puertos y aeropuertos.