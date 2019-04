Pablo Casado niega que pretenda bajar el salario mínimo

El presidente del PP, Pablo Casado, ha negado que pretenda bajar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que el Gobierno socialista ha fijado en 900 euros desde este año y se ha remitido a la negociación que a su juicio habrá que llevar a cabo tras las elecciones con la patronal y los sindicatos.

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, Casado fue preguntado si intentará rebajar la subida del SMI impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha indicado que lo que hará será "cumplir la negociación" que llevó el Gobierno del PP "con acuerdo de la patronal y los sindicatos para subir el SMI a 850 euros en el año 2020 "y además respetando la subida" que ya se hizo en los años anteriores.

Ese acuerdo del Gobierno Rajoy fijó una senda de subida del SMI del 4% para 2018 (736 euros al mes), del 5% para 2019 (773 euros) y del 10% en 2020 (850 euros), pero el Gobierno Sánchez fue más allá y decidió subir el salario mínimo a 900 euros en 14 pagas este mismo año.

Horas después, Casado ha salido al paso de las interpretaciones de que su compromiso con el acuerdo del Gobierno Rajoy supone rebajar el Salario Mínimo fijado por Sánchez. "¿Quién ha dicho que yo voy a bajar el SMI? ¿Estamos en las 'fake news' de la semana?", ha espetado a los periodistas durante una visita al Campus Google de Madrid,

El líder del PP se ha remitido al diálogo social, que a su juicio no ha practicado Pedro Sánchez, y ha querido dejar claro que, "nada más llegar a la Moncloa", lo que hará sentarse con la patronal y los sindicatos.



"No he dicho lo que voy a hacer"

"Pero yo no he dicho lo que voy a hacer --ha insistido--. Para empezar porque necesito escuchar a sindicatos a patronal, y quizá también al señor Sánchez, que ni responde a preguntas. Habrá que negociar con patronal y sindicatos, que somos un partido serio, no como el PSOE".

Casado se ha quejado de las "fake news" que en su opinión le perjudican y ha afirmado que la izquierda no puede "dar lecciones" al PP porque su partido ya subió el Salario mínimo un 4% el año pasado y un 8% el anterior. En su opinión, si hay 126.000 parados más es porque el Gobierno de Pedro Sánchez ha tomado "medidas electoralistas sin el concierto de patronal y sindicatos".