Rivera encuentra un sitio para Bauzá en las listas europeas de Ciudadanos

Se acabó el flirteo, la colaboración, la asesoría y los actos esporádicos: el expresidente del Govern, José Ramón Bauzá, irá en las listas europeas de Ciudadanos y tiene garantizado escaño en Bruselas. Con el expopular recibiendo formación militar especializada en Cádiz para su paso a la reserva del Ejército, Albert Rivera confirmó ayer lo que ya apuntaban todas las quinielas: Bauzá irá en listas al Parlamento Europeo.

Después de su portazo al PP a finales de enero por considerar demasiado "nacionalista" a Biel Company, de haber sonado para sumarse a Vox, de haber anunciado que volvía a su farmacia, de asegurar que no dejaba un partido para irse a otro y hablar incluso de trabajar desde una plataforma cívica, Bauzá ocupará puestos de salida en las listas europeas de Ciudadanos. El encargado de anunciarlo fue el propio Rivera en un desayuno informativo ayer en Madrid. Si bien no detalló en qué posición, fuentes del entorno del expopular y de las filas liberales apuntan al número cinco como opción más probable. Cabe recordar que en las listas que encabezará el economista Luis Garicano también estarán la ex de UPyD Maite Pagazaurtundua, la ex del PSOE Soraya Rodríguez y el ya eurodiputado de Cs, Javier Nart.

Sea cual sea la posición, estando entre los seis primeros, cosa que sí está garantizada, se convertirá a partir de mayo en eurodiputado de Ciudadanos en Bruselas, donde las últimas encuestas dan a los de Rivera hasta diez escaños. De este modo, la popular Rosa Estaràs, que hasta ahora ha sido la única eurodiputada balear, estará así acompañada, por lo menos, por otro mallorquín en la eurocámara. Está por ver si consigue su escaño la socialista Alicia Homs, que como 18 está en el linde de lo que dan las encuestas al PSOE.

Bauzá cierra con esta incorporación, sobre la que no puede hacer estos días declaraciones por estar recibiendo formación militar en Cádiz, dos meses en los que se ha especulado mucho sobre su futuro y encuentra una salida tras saberse, desde la elección de Biel Company al frente del PP, lejos de poder permanecer en el Senado.

El anuncio de Rivera, sin embargo, no ha sido recibido con especial entusiasmo en Balears. Más bien al contrario. Después de que todos los rostros del partido en las islas le cerraran la puerta a incorporarle en las listas electorales autonómicas y de que incluso el portavoz del partido en el archipiélago, Xavier Pericay, llegara a decir que si Bauzá iba en sus listas, él sobraba, la incorporación del expresidente popular no ha caído nada bien. "No diré que me alegro de la noticia porque sería falso", admitía ayer en declaraciones a este diario, precisamente, Pericay. "Todo el mundo sabe lo que pienso sobre él", confesaba, ciñendo su fichaje a una estricta "decisión de Madrid". "No está en las listas europeas del partido en representación del partido en Balears", subrayó desde la dirección autonómica Pericay, para destacar que, al menos, "se ha cumplido que no esté en ningunas listas electorales de Ciudadanos en Balears, que es lo que yo había garantizado".

Por su parte, Joan Mesquida, cartel electoral de Ciudadanos el 28 de abril, eludió opinar sobre el fichaje del expresident, alegando que él está centrado en las elecciones generales, pero admitió no haber sido informado de ello.

En la misma línea, el candidato al Govern, Pérez-Ribas, señaló que "es una decisión de la dirección de Madrid y desde aquí sólo podemos respetarla y apoyarla", insistiendo que "aquí no encajaba". Ahora está por ver si Bauzá desembarca en Balears para hacer campaña. "El compromiso es que no intervendría en las elecciones de aquí", se limitó a explicar.