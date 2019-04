'Haz que pase, el lema de campaña de Pedro Sánchez para las elecciones del 28-A

Haz que pase" será el lema de la campaña electoral de Pedro Sánchez para el 28 de abril, ha anunciado en su cuenta de Twitter el PSOE, que ha desplegado en la fachada de su sede de la calle Ferraz un gran cartel en el que puede leerse esa llamada en letras rojas sobre la fotografía de la cara de Sánchez en blanco y negro.



No te pierdas nuestras redes a partir de las ?? 10:30 horas ??#HazQuePase pic.twitter.com/4WWW01uHHu — PSOE (@PSOE) 2 de abril de 2019

Los socialistas, no obstante, mantienen su lema de precampaña "", de forma que ahora las dos lonas lucen en el edificio del PSOE y acompañarán en los mítines al presidente.¡Hey! ¡Atentos! En 3,2,1... va a pasar. No te pierdas nuestras redes a partir de las 10.30 horas #Haz que pase", han avanzado los socialistas como su nuevo lema en las redes sociales, junto con la fotografía de las lonas en su sede,Será en la sala Truss del Wizink Center o sala Vip del antiguo Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, en un acto al que volverán a asistir los ministros y cabezas de lista.Satisfechos con el desarrollo de la precampaña, los socialistas no prevén grandes cambios en su estrategia electoral, según reconoció este lunes el coordinador de campaña,