Solemos pensar que las películas y series sobre adolescentes están dirigidas exclusivamente a este grupo de edad. Y estamos muy equivocados. Estas producciones pueden ser idóneas para realizar planes de mantita, peli y buena conversación con nuestros hijos y, además, nos pueden servir para hacer un trabajo de reflexión nosotros, los adultos, que a veces se nos olvida que también pasamos por esa edad.

Por eso hoy os traemos una recopilación de series y películas que ver con nuestros adolescentes para poder entenderles mejor y, por supuesto, pasar un buen rato juntos.

Películas para ver con tu adolescente

Si queremos optar por películas, os proponemos estas cuatro producciones que nos han encantado:

“Chavalas”

El banco del barrio, las amigas de toda la vida, la vuelta a las raíces… ‘Chavalas’, dirigida por Carol Rodríguez, reúne todos estos elementos para contar la historia de Marta (Vicky Luengo), una chica que tras quedarse sin trabajo y no poder pagar el alquiler del piso de Barcelona, no tiene otra alternativa más que volver al barrio donde creció. Una película que, sin duda, nos hace reflexionar sobre la amistad, sobre ser fiel a uno mismo, y nos hace plantearnos quiénes éramos, quiénes somos y en quién queremos convertirnos.

“Booksmart”

Dos chicas cuya vida en sus últimos dos años ha estado 100% enfocada en sacar buenas notas, deciden que en su último día de clase tienen que hacer todo lo que no han hecho en estos años y deciden ir a la fiesta del chico más popular de su instituto. Una película muy simbólica que nos permite ver qué ocurre en la mente de los adolescentes, nos muestra el valor de la amistad y remarca la importancia de hablar sobre sexualidad con nuestros hijos. Podemos encontrarla en Netflix.

“Diecisiete”

Esta película, también de Netflix, cuenta la historia de un adolescente problemático que se escapa del centro de menores donde está recluido e inicia una aventura por los pueblos de Cantabria en busca del perro que tanto le ayudó.

Adolescentes, animales, familia y muchas lecciones de vida son los ingredientes de esta producción española que supone, a su vez, una excusa perfecta para sentarnos con nuestros hijos en el sofá y disfrutar y reflexionar todos juntos.

“El día del sí”

En esta película de Netflix conocemos a la familia de Allison (Jennifer Garner) y su curiosa celebración del día en el que los niños de la casa pueden elegir qué hacer y cómo divertirse. Una divertida reflexión sobre la importancia de dar autonomía a nuestros hijos, así como de la necesidad de poner límites y normas para la correcta convivencia familiar.

Series sobre adolescentes para ver en familia

Si en lugar de películas, en casa sois más de series, aquí os dejamos nuestra recomendación de las cuatro series que más nos han gustado este año:

“Sex Education”

Por supuesto, esta serie no podía faltar en nuestra recopilación. “Sex Education” ha sido todo un fenómeno entre jóvenes y no tan jóvenes, y no es de extrañar. La falta de educación sexual acaba llevando a los jóvenes a buscarla por sus propios medios, como bien podemos ver en esta maravillosa producción. La adolescencia es una etapa en la que surgen dudas, curiosidades, empiezan a darse las primeras relaciones, los primeros amores… y esta serie visibiliza distintos aspectos de la sexualidad de los adolescentes que pueden dar para largos ratos de entretenimiento, y también de conversación, con nuestros hijos e hijas. También está disponible en Netflix.

“Yo nunca”

En esta serie, la protagonista, Devi, lidia con las preocupaciones de una adolescente que quiere encontrar su sitio en el instituto, intentando evitar a toda costa centrarse en los problemas personales que está atravesando. La lucha de Devi por encajar y no prestar atención a su situación familiar acabará por pasarle factura en sus relaciones personales, en su rendimiento académico y, por supuesto, en su salud mental. Una serie de Netflix totalmente recomendable para ver en familia.

“Las del hockey”

Esta serie nos encanta por varias razones. La primera es que se aleja bastante del estereotipo de serie adolescente en la que sus actores dejaron la adolescencia varios años atrás y también de las típicas series americanas con las que nos cuesta sentirnos identificados, pues nada tiene que ver el festival de fin de curso de un colegio español con el baile de graduación estadounidense.

Pero, además, “Las del hockey” es una serie cuya historia gira alrededor del día a día de un equipo de hockey formado por chicas adolescentes que están estudiando bachillerato. Mientras que el club insiste en menospreciar al equipo femenino, las chicas del hockey se unen para luchar por el deporte que les apasiona y denunciar el trato desigual que el club tiene con el equipo femenino y el masculino. También podemos verla en Netflix.

“La vida sexual de las universitarias”

Hace poco que descubrimos esta joya de HBO y nos encantó. Con un tono humorístico y entretenido, “La vida sexual de las universitarias” nos cuenta la historia de cuatro jóvenes totalmente distintas que empiezan la universidad y se ven obligadas a compartir habitación. Las relaciones que empiezan a forjar y las diferentes tramas que vemos en la serie nos ayudan a entender un poco mejor las problemáticas que tienen los adolescentes y empatizar con ellos, a la vez que nos sacan unas risas.