El próximo curso, todos los centros educativos, ya sean públicos, privados o concertados, deberán contar con un coordinador de bienestar y protección, que será la figura de referencia en los centros a la que los niños podrán acudir en caso de que sean víctimas de violencia, desde el bullying al abuso o maltrato.

Estas figuras serán las responsables de actuar ante casos sospechosos y de velar por que se cumplan los protocolos contra cualquier forma de violencia contra la infancia. Así lo ha acordado este lunes la conferencia sectorial de infancia, que reúne a las comunidades autónomas y al Ministerio de Derechos Sociales, y que ha acordado una hoja de ruta para desplegar las medidas contenidas en la ley de protección de la infancia frente a la violencia, que fue aprobada el pasado mayo y que es pionera en cuanto a reconocimiento de derechos de los niños y adolescentes, pero exigirá un gran despliegue normativo por parte de las autonomías y del ministerio hasta poder aplicarse por completo.

¿Cuáles serán las tareas del coordinador de bienestar y protección del alumnado?

El coordinador de bienestar y protección del alumnado será la figura de referencia en los centros educativos para todo asunto relacionado con la violencia o con la prevención de la misma. Estará supervisado por el director y su labor será, básicamente, que se cumplan los protocolos de prevención de la violencia y de buen trato. Será quien actúe ante casos sospechosos. Entre sus tareas, según se especifica en la ley, estará la de promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección de los menores, tanto para el personal como para los propios estudiantes, la de identificarse ante la comunidad educativa como el principal referente para las comunicaciones relacionadas con violencia en el centro o en su entorno, y la de coordinar los casos que requieran intervención por parte de los servicios sociales, así como de las fuerzas de seguridad.

La importancia de la formación

Ante esta nueva noticia, la Presidenta de la asociación NACE (No Al Acoso Escolar) Carmen Cabestany declaró lo siguiente en la entrega de los II Reconocimientos Dilo Todo contra el bullying: "Todo va a depender de esa persona: de su integridad moral, de su honestidad, de su humanidad, de su compromiso y de su formación. Y no hablo de una formación teórica, sino una formación que conciencie y sensibilice. Y, por otra parte, tengamos en cuenta que, si ese profesor tiene un conflicto de intereses, porque necesita que el centro lo reclame el año siguiente, va a dificultar su tarea. Porque en las escuelas, el acoso escolar no gusta. Por tanto, yo creo que se debería ofrecer formación a todos el profesorado, porque una sola persona, como una sola flor, no hace primavera"

En este sentido, el programa aprobado este lunes también contempla que, en el segundo cuatrimestre de 2022, la Conferencia Sectorial acordará las directrices y pautas generales del curriculum de contenido formativo básico que contribuyan a la elaboración y desarrollo de la formación especializada, en materia de derechos fundamentales de la infancia, destinada a los profesionales cuya actividad requiera estar en contacto habitual con menores. Este programa deberá tener en cuenta la perspectiva de género.