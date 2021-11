Familia, no queda nada para nuestra vuelta a los escenarios. El próximo sábado podremos, por fin, disfrutar de nuestros expertos ofreciendo sus ponencias en vivo y en directo, subidos al escenario del Lope de Vega. ¿Qué aún no tienes tu entrada? Puedes conseguirla aquí antes de que se agoten, aún nos quedan algunas butacas libres.

Educar es todo es el mayor evento de educación para madres, padres y docentes de nuestro país. Por él ya han pasado más de 100 ponentes, entre ellos, el neuropsicólogo Álvaro Bilbao, la divulgadora Catherine L’Ecuyer, el pedagogo Gregorio Luri, el periodista Carles Capdevila, la experta en inteligencia emocional Mar Romera y el neuropsicólogo José Ramón Gamo. Y lo han disfrutado más de 130.00 personas.

Ponencias que se podrán disfrutar en ‘Educar es todo’

El evento contará con siete ponencias de siete grandes expertos en educación:

Alberto Soler: ¿Qué papel juega el miedo en la educación de nuestros hijos?

El psicólogo y autor de libros como ‘Educar sin etiquetas’ hablará de cómo nos afecta el miedo a la hora de educar a nuestros hijos. También nos ayudará a ver el miedo como una emoción a la que no hay que temer, pero sí controlar para que no nos acabe paralizando.

María Lázaro: Redes sociales, el nuevo lugar favorito de nuestros hijos

Las redes sociales se han convertido en el lugar donde más tiempo pasan nuestros hijos. Allí se comunican con otras personas, se divierten, aprenden… Pero, ¿son conscientes de los peligros? La experta en marketing digital y educación tecnológica María Lázaro dará claves para que podamos enseñar a nuestros hijos a hacer un uso responsable de las nuevas tecnologías.

Eduardo Sáez de Cabezón: Viva la ciencia

Qué importante es la ciencia, este año ha quedado más que en evidencia. Y, que importante es que eduquemos a nuestros hijos en el pensamiento crítico, sabiendo identificar lo que es un bulo y lo que no lo es, lo que es cierto de lo que no. A esto nos ayudará el matemático y divulgador, presentador del programa de televisión ‘Órbita laika’ Eduardo Sáez de Cabezón.

Raquel Sastre, Actualización a madres y padres 3.0

Cuando nos convertimos en madres y padres, de pronto, sentimos que tenemos que reinventarnos. Dejar atrás muchos de los prejuicios que teníamos, convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos para poder ofrecerles a ellos nuestra versión 3.0. Raquel Sastre, humorista y autora del libro ‘Risas a punto de sal’ ofrecerá una ponencia sobre tan importante asunto.

Rafa Guerrero: El cerebro infantil y adolescente

Muchas veces, las madres y padres no entendemos por qué nuestros hijos se comportan de una determinada manera. El motivo es que no sabemos cómo funciona su cerebro. No entendemos que, a su edad, hay determinadas cosas que, desde el punto de vista cognitivo, no pueden hacer. Y otras que solo pueden hacer de una forma, aunque no siempre es la que a nosotros nos gustaría. De esto hablará el psicólogo Rafa Guerrero.

Sara Andrés: Lo más permanente en la vida es el cambio

La atleta paralímpica Sara Andrés dará algunas claves para enseñar a nuestros hijos habilidades tan importantes hoy en día como la resiliencia. Saber adaptarse, sobreponerse ante las adversidades es fundamental en un mundo tan cambiante como en el que vivimos.

Patricia Ramírez: El mejor regalo para tus hijos: ¡Fuerza!

La vida está llena de momentos difíciles. Aunque nos encantaría poder evitárselos a nuestros hijos, por desgracia esto no es posible y se van a encontrar muchos a lo largo de su vida. Para salir adelante, necesitamos optimismo y una actitud que nos permita ver la solución. Y también la comprensión y la compasión que nos permitirán aprender y salir reforzados ante la adversidad. De esto va a hablar la psicóloga Patricia Ramírez.

Educar es todo, el evento

