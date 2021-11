Los celos son un estado emocional que todo el mundo puede sentir. Aunque sea una emoción que consideramos negativa, no debemos reprimirla, sino que tenemos que aprender a saber gestionarla.

En los niños, a veces, la llegada de un hermanito puede provocar que desarrollen muchos celos. Estos celos pueden provocar que lleguen a pegar a su hermano, que retrocedan en su desarrollo y que de repente vuelvan a hacerse pis o que no quieran andar para que se les coja en brazos. Es normal, repetimos. Lo que pasa es que hasta la llegada del hermanito o hermanita, el niño era el protagonista absoluto de la casa y, a partir de ese momento, tiene que compartir todo, incluso a sus padres. El nuevo miembro de la familia es su competencia.

El psicólogo Alberto Soler dice que los celos se dan sobre todo cuando el niño tiene entre 2 y 4 años. Antes no se dan cuenta, y cuando se llevan más años, no suele haber tantos celos porque el mayor ya tiene otras necesidades, no es tan dependiente y, por tanto, no le ve como su competidor.

Los celos, entonces, no se pueden evitar y, aunque son complicados esos momentos con un nuevo bebé en casa y tu hijo mayor portándose fatal, tenemos que intentar empatizar con ellos, entender que es un gran cambio en su vida, y no reprocharle ni pasar de sus celos. Es una emoción más, como el miedo, la alegría o la tristeza, y debemos gestionarla.

Consejos para gestionar los celos de nuestros hijos

Además de entender los celos como algo normal, podemos seguir estas 5 pautas: