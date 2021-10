Cada año en España, alrededor de 100.000 mujeres experimentan la pérdida o muerte de un bebé durante el embarazo o en el periodo neonatal. Para visibilizar esta situación, cada 15 de octubre se celebra el Día Internacional de la muerte gestacional, neonatal y de la infancia temprana.

Como es lógico, la madre y el padre son los que más sufren esta situación, pero ¿qué ocurre con los hermanos? ¿Cómo debemos abordar el tema con el resto de niños de la familia?

¿Qué es la muerte gestacional o perinatal?

Lo primero que conviene diferenciar son estos tres conceptos:

Muerte gestacional:

La muerte gestacional o fetal ocurre cuando el feto lleva más de 22 semanas en el vientre de su madre.

Muerte perinatal:

En el caso de alcanzar las 28 semanas o inclusive nacer y superar la primera semana de vida, pero ocurre el deceso, entonces se habla de muerte perinatal.

Muerte neonatal:

Cuando el bebé nace, pero presenta problemas durante los 28 días siguientes y muere, ocurre lo que se conoce con el nombre de muerte neonatal o de recién nacidos.

Cómo explicar la muerte a los otros hijos

Los niños/as perciben todo lo que ocurre a su alrededor, incluso cuando eludimos hablar de un asunto que nos afecta o que no sabemos cómo plantearlo. Algunos padres y algunas madres prefieren no hablar de estos temas para proteger a sus hijos/as o porque piensan que no lo van a entender.

"Es importante hacer partícipes a otros hijos/as, independientemente de su edad, de todo el proceso porque mejorará la aceptación de la pérdida y el sentimiento de control de la situación. Ellos también sufren intensamente la pérdida, pueden sentirse culpables y tener la necesidad de desahogarse", nos dice Rosa Ana Bonora, Vicepresidenta de Nubesma, Asociación de Apoyo al Duelo Gestacional y Neonatal, quién, además, nos da unas pautas de cómo debemos explicarles lo que ha ocurrido: