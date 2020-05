¿Cómo se mueren las marcas?

a marca es algo vivo; nace, se desarrolla, se transforma, enferma y muere. Marcas de grandes empresas han desaparecido, no sólo las marcas de empresas pequeñas desaparecen. Todos nos encontramos expuestos a los cambios del mercado, problemas económicos o errores provocados por una mala estrategia de negocio diseñada por la empresa.



5 causas de fracasos de las marcas:

Siempre existen factores económicos y derivados de la gestión del negocio que no tienen que ver directamente con la marca, es complejo catalogar un fracaso estricto de la marca pero en muchos casos no ha contribuido a mejorar la situación.

Elegir un mal nombre

Una gran empresa quizás se puede permitir un error y cambiar, pero en una PYME que empieza mal eligiendo un nombre inapropiado puede suponer no llegar a levantar cabeza.

Confundir al consumidor

Si una empresa lanza nuevos productos de baja calidad sin tener en cuenta la esencia que les ha hecho crecer, puede perder el posicionamiento y el consumidor deja de querer a la marca principal.

Copiar de otros

En todas las industrias encontramos cómo algunas marcas pueden fracasar por copiar errores ajenos. Las empresas se vigilan y copian unas a otras. También copian los productos que son susceptibles de ser imitables y mejorables.

Ser igual a todos los demás

Otras pierden relevancia, ya que no ofrecen nada que no ofrezcan otros. Es importante elaborar un plan estratégico propio basado en tus fortalezas y oportunidades únicas, para diferenciarte en el mercado y tener éxito.

No utilizar las nuevas tecnologías

Un caso que podría servir de ejemplo en esto, podría ser el de Kodak, o Polaroid, que habiendo tenido un nicho de mercado muy rentable durante años en fotografías instantáneas, no supieron cambiar su enfoque a tiempo hacia la nueva era digital que casi las hizo quebrar.



Los principales errores de las PYMES en las Islas Baleares son:

No dar importancia a las marcas de su empresa.

Creer que las marcas son unidireccionales y pueden gestionarlas únicamente con publicidad.

Decir lo que hacen sin hacer lo que dicen.

Las PYMES que desaparecen no creen en el branding y en la gestión de marca. En general, en las empresas falta una estrategia de marketing clara y eso puede provocar muchos más problemas. Una marca es grande cuando un grupo de personas están dispuestas a transmitir el mensaje de esa marca, sin necesidad de que nadie se lo pidan. Cuando es honesta, diferente y clara.

Ahora más que nunca lo importante es saber diferenciarse de la competencia, encontrar el segmento de mercado correcto para concentrar todos los esfuerzos en él y conversar con los consumidores:

- ¿Qué puede hacer tu marca para mejorar la situación de crisis?

- ¿Qué debe comunicar tu marca?

- ¿Qué errores comentan las marcas de las pymes en tu sector?

- ¿Qué mensaje sencillo y diferencial puedes comunicar a tu audiencia?

- ¿Qué es lo esencial para tu negocio pueda tener éxito?