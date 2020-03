Vender en los tiempos de crisis

El concepto crisis

La palabra crisis proviene del griego: krinein, que significa separar, romper o filtrar. Aquellas empresas que se preparen y adapten mejor saldrán reforzadas. Otras, se verán obligadas a cerrar.

La cultura china describe el concepto de crisis como la combinación de amenaza y oportunidad. Es necesario pensar un plan alternativo para reinvertarse. Toca remar a contracorriente, aunque no te lo creas hasta ahora el viento venía a favor.

Todo tu entorno ha cambiado en tan solo unas semanas y piensas que no puedes hacer mucho más que aceptar la normativa y capear el temporal.



No te quedes paralizado

Debes diferenciarte todavía más, ya que la oferta es mucho mayor que la demanda. Que el consumo descienda no quiere decir que desaparezca, cambian los comportamientos pero se abren nuevas oportunidades.

La clave es actuar rápidamente para ganar la cuota de marcado que perderán aquellos que se quedarán paralizados. No todas las industrias se verán afectadas de la misma manera. Busca la manera de ser esencial o ayudar a mejorar esta situación con tu producto o servicio.

Son meses complicados, aprovecha la oportunidad para analizar tu empresa y tomar decisiones importantes. Antes de salir a vender, primero piensa un plan para ayudar y retener a tus clientes actuales. Intenta salir reforzado de esta situación.



Vender es ayudar

Lo que falta en estos momentos es empatía. Piensa en tu cliente y todas las personas que hay detrás. Demuestra porque debes ser respetado ayudando cuando todo va a peor. Evita actuar como si no pasara nada, la situación es muy complicada e ignorarlo no es una solución. Comunica más que nunca y no te escondas. ¿Cómo puedes ayudar a tus clientes? Encuentra soluciones para que puedan seguir comprando tus servicios o productos. Pon de tu parte aplicando envíos gratis o descuentos especiales. Es el momento de tener un detalle que nunca olvidarán.



Afilar el hacha

Aprovecha esta situación para hacer los ajustes que se deberían haber hecho mucho antes de la crisis. Los resultados no vendrán, hay que ir a buscarlos más que nunca. Intenta ver oportunidades dónde otros ven obstáculos. Reacciona a tiempo. Rodéate de buenos profesionales y si necesitas ayuda pídela.

Las 5 es un método de gestión de procesos de origen japonés. Cada principio constituye una etapa en el proceso y se integran en la filosofía kaizen que detallamos a continuación:



— Seiri (Clasifica)

— Seiton (Ordena)

— Seiso (Limpia)

— Seiketsu (Estandariza)

— Shitsuke (Mantén la disciplina)