Cómo transitar del miedo... a la colaboración en positivo

Cierres, despidos, anulaciones, contagios, prohibiciones, inseguridad, incertidumbre€. Y todos en casa€ un miedo que crea incertidumbre, convivencias familiares intensas y novedosas, emociones a flor de piel que paralizan. Invitamos a dominar los mejores valores como la paciencia, la comprensión, el humor, el positivismo, la generosidad, la templanza para crear un clima de armonía, quizás ante algunos familiares con un corto o cortísimo domino de estos valores. Estos encuentros familiares obligados pueden convertirse en una cascada de reproches que alimentan la agresividad, el desplante y los malos humores que desaprovechan esta oportunidad de practicar una rica convivencia imprescindible en momentos de incertidumbre donde la unión con armonía es fundamental porque cuando la realidad se convierte en aventura el aventurero debe predicar con templanza y empatía.

▶ El miedo necesita una información veraz y constante aceptando por cierto un grado de incertidumbre, como es la propia vida, debiendo evitar una parálisis de la imaginación negativa para desarrollar un plan de acción de cada hora, de cada día aplicándolo por miembros con los que convivimos aceptando la realidad, creyéndonos que no es el momento de culparnos ni de culpar a otros y si es el momento de poner el foco en lo que tengo que hacer, que puedo aprender, que puedo desaprender, aprender a borrar los pensamientos negativos, creer que al miedo lo puedo superar si me preparo, si sumamos "creamos juntos" situaciones con empatía, porque el miedo nos hace más pequeños, más negativos y mas vulnerables€ debemos convertirlo en un acompañante que nos mantiene alerta pero que nunca debe paralizarnos. Se vive con el miedo, pero en la mochila como una oportunidad más pero no la única.

▶ Ahora toca trabajar en las familias en las empresas con posibilismo y proactividad imaginando ya lo que tenemos que hacer para prepararnos a crear las soluciones para cuando volvamos a retomar la actividad con normalidad de todo tipo evitando esperar a caminar el primer día€ ¿Caminar hacia donde? Despertando ilusiones, preparando soluciones e imaginando en positivo el futuro, actualizando, nuestra inteligencia crearemos los nuevos caminos.

Quiero confesarles que con profesionales y empresarios amigos estamos reflexionando con ayuda de las tecnologías aportando alternativas que en sucesivos artículos iré concretando basadas en el libro que publique CIEN SOLUCIONES PARA SALIR DE LA CRISIS

Como siempre quedo a su disposición en dbiosca@educatur.com tanto en las coincidencias como en las discrepancias.