Cómo Mejorar tu Estado de Ánimo para Ser Más Persuasivo

Tener la capacidad de convencer a las personas de tus ideas es una habilidad poderosísima. Porque te ayuda a hacer crecer tu negocio, a ser mejor líder, y a alcanzar tus objetivos profesionales y personales.

Tras 30 años de la publicación de su libro "Influence", la biblia de la persuasión, Robert Cialdini publicó su segundo libro "Pre-Suasion". El mensaje central del libro es que, para persuadir a las personas de manera eficaz y conseguir que adopten tus ideas, hay ciertas cosas que podrás hacer antes del encuentro que facilitarán el que lo consigas.

El libro desarrolla un concepto interesantísimo, aunque de mucho sentido común. Y es la autoinfluencia. Básicamente nuestro estado de ánimo afectará nuestra capacidad de influir sobre los demás. Si es bueno, nos resultará más fácil convencer a las personas. Si es malo, nos resultará difícil. Cómo mejorar tu estado de ánimo en tres pasos.

El Dr. Cialdini propone tres claves para influir en nosotros mismos y mejorar nuestro propio estado de ánimo, como condición previa a intentar convencer a los demás de lo que sea.

Clave 1: Gratitud

Hace tiempo escuché que si te levantas en la mañana y lo primero que haces es dar las gracias por todo aquello positivo que tienes en tu vida (como la salud, los logros, el amor de tu familia o lo que sea), esto te predispone en positivo para afrontar el día.Por eso, tengo en mi teléfono un recordatorio diario que salta a las 6:0o h. con la palabra "Gratitud". Me pone en estado positivo. Una especie de escudo protector ante las potenciales adversidades que podrán venir durante el resto del día.

Clave 2: Optimismo

Seguro conoces el concepto del vaso medio lleno o medio vacío. ¿Cómo lo sueles ver tú? Tener una actitud positiva ante la vida ejercita la musculatura mental y te permite recuperarte con mayor facilidad de los momentos difíciles. Te ayudará tener siempre presentes tus metas y creer firmemente en que puedes alcanzarlas, porque pondrá a tu mente a buscar soluciones en lugar de concentrarse en problemas. Además, te sugiero sonreír con más frecuencia. Porque la sonrisa mejora el estado de ánimo y facilita la positividad.

Clave 3: Relatividad

No nos engañemos, las cosas se tuercen con frecuencia. Pero el cómo actúes ante las adversidades te facilitará o te dificultará el superarlas. Tener capacidad de resiliencia o recuperación ante las cosas que no salen bien y poner el foco en el aprendizaje cada vez que no consigues lo que buscas, es una habilidad muy útil. Pero cuando no puedes convertir un acontecimiento negativo en un aprendizaje porque ha sido demasiado intenso o está muy fresco en tu cabeza, te ayudará poner el foco de tu atención en otras cosas que te entusiasmen. Hace unos meses visité a una potencial clienta que me maltrató psicológicamente y me lo reconoció al final de la reunión. Salí bastante tocado y con los ánimos por los suelos. Pero sin darme cuenta comencé a pensar en un proyecto en el que estaba metido a fondo y en tareas pendientes que me hacen especial ilusión y noté un cambio instantáneo en mi estado de ánimo. Dicen por ahí que un clavo saca a otro clavo. Relativiza las situaciones negativas poniendo tu foco de atención en otros eventos actuales que te entusiasmen.

Si además comienzas tus días con gratitud y optimismo, verás cómo mejoran tus resultados, incluso a la hora de convencer a los demás de tus ideas.