Victòria Capellà: "Necesitamos que el sistema educativo cree profesionales ávidos de seguir aprendiendo"

1- Como directora corporativa de Recursos Humanos del Grupo Piñero. ¿Qué perfiles de trabajadores son los que más necesitan en su empresa?

En nuestras Oficinas Corporativas los perfiles más requeridos son los de ámbito tecnológico y administrativo debido al tipo de funciones que realizamos.

En lo que respecta a nuestros hoteles, siempre tenemos alguna vacante disponible en la mayoría de las posiciones operativas pero los perfiles en los que se da una mayor complicación a la hora de la contratación son los de mandos intermedios y posiciones directivas.

2- ¿Cuesta encontrar empleados con una formación que se adapte a las necesidades de una corporación turística? En caso afirmativo, ¿Por qué?

Sí, tenemos ciertas dificultades a la hora de encontrar empleados para ocupar posiciones que no tengan una relación directa con el sector turístico, como por ejemplo, las posiciones de mantenimiento y servicios técnicos de nuestros hoteles.

Además, el emergente sector tecnológico y de redes sociales dificulta la contratación de este tipo de perfiles ya que son posiciones para las que hay pocos candidatos que cumplan con los requerimientos del puesto. Hay que tener en cuenta que se han creado puestos de trabajo que no existían hace unos años y para los que todavía no hay itinerarios formativos completos.

3- El sector turístico se encuentra en continua transformación y evolución. ¿Qué características debe tener el empleado que quiera trabajar con el grupo Piñero?

La persona que quiera trabajar en Grupo Piñero debe tener talento que no es más que la suma de aptitud y actitud. La aptitud se adquiere con la formación y la actitud viene dada por la propia persona. Esta actitud requerida conlleva flexibilidad, adaptabilidad, compromiso y ganas de aprender y mejorar.

4- ¿Considera que la Formación Profesional de Balears está preparada para cubrir los perfiles de trabajadores que requiere un sector en continua transformación o hay algún aspecto que debería mejorarse?

La Formación Profesional ha mejorado muchísimo y ha adquirido un prestigio que no tenía con anterioridad, pero, aun así, queda mucho camino por recorrer. Necesitamos que, además de las aptitudes en las que ya se forman los alumnos, se mejoren sus competencias actitudinales, de forma que nuestro sistema educativo cree profesionales ávidos de mejorar y de seguir aprendiendo.

5- Han aplicado la modalidad de FP dual en las distintas divisiones del grupo Piñero. ¿Desde cuándo?, ¿Cuál ha sido el resultado?, ¿Cuántos estudiantes han participado y de qué titulaciones de FP proceden?

Grupo Piñero colabora con la formación profesional DUAL desde el año 2014 siendo muy positivos los resultados obtenidos, ya no sólo desde la perspectiva empresarial sino también desde la perspectiva del alumnado y de los propios centros educativos. ¿Por qué motivo? Principalmente porque la gran mayoría de alumnos que han participado de la experiencia con Grupo Piñero han sido contratados por nosotros una vez finalizado el periodo de FP DUAL, ya sea en el puesto de trabajo en el que desarrollaron su programa formativo o bien reubicados en otras áreas de la empresa donde han podido demostrar sus habilidades y destrezas de las que, en ocasiones, ni ellos mismos eran conscientes. Además, a nivel interno de la empresa, solventamos la necesidad de cubrir determinados puestos de trabajo que precisamente requieren un perfil como los de la FP DUAL. Hasta la fecha han participado un total de 15 alumnos que proceden de las siguientes titulaciones: Administración y Finanzas, Hostelería y Turismo, Programación y Desarrollo de páginas web y Desarrollo de Aplicaciones Tecnológicas.

6- La FP dual permite al estudiante ampliar su formación en una empresa con un contrato laboral de aprendiz. A su juicio, ¿es una manera de solucionar el elevado porcentaje de paro juvenil y abandono escolar?

Efectivamente es un buen sistema para poder llevar a cabo una auténtica integración de este colectivo de jóvenes en el mercado laboral porque estos itinerarios formativos garantizan que los alumnos pueden tener un contacto con el mundo profesional en el que se han formado y, además, tener unos ingresos económicos que les ayudan durante el periodo de la dualidad formativa.

7- En su opinión, ¿sería necesaria una mayor colaboración público-privada para que la formación que reciben los alumnos se adapte a lo que pide el mercado laboral?

Sí, pensamos que las entidades formativas de ámbito público y las empresas del sector privado deben ir de la mano para, precisamente, poder cubrir esas necesidades y exigencias del actual mercado de trabajo. Es cierto que las empresas deben formar de forma continua a sus empleados, pero también es cierto que para poder acceder al mercado laboral, muchos de estos alumnos deben llevar a cabo cursos complementarios a la formación reglada ya cursada porque los conocimientos que tienen son insuficientes para lo que demanda el mercado.