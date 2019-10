Guillem Salvans: "La FP dual ayuda a las empresas a crear su cantera de empleados"

1- ¿Qué diferencias básicas existen entre la FP dual y la FP convencional?

La FP Dual es una modalidad de FP en la que el centro educativo y la empresa se corresponsabilizan de la formación de un estudiante. El 'estudiante' pasa a ser 'aprendiz' y alterna su formación entre el centro y la empresa, en la que también practica lo aprendido mediante el trabajo. En la modalidad dual las empresas asumen parte de los contenidos formativos de los ciclos, y en consecuencia éstos ya no se ofrecen en el centro educativo. Además, en la FP dual la estancia en la empresa es más larga y normalmente los aprendices reciben una retribución económica en las empresas.

2- ¿Qué ventajas tiene la FP dual respecto a la FP convencional?

En la FP dual de calidad encontramos ventajas para todos los protagonistas: las empresas crean su propia cantera de futuros empleados y transmiten conocimientos específicos de su sector; los estudiantes reciben una formación más acorde con la realidad de las profesiones y tienen una experiencia formativa en un entorno real, además de cobrar una retribución por el tiempo en el que están en las empresas; finalmente, para los centros educativos la FP dual ayuda a estrechar vínculos con las empresas, así como a recalificar a profesores de FP y a aumentar el atractivo de los centros educativos.

3- La Fundació Bertelsman impulsa junto a otras entidades la introducción de la 'FP dual de calidad' en nuestro país. ¿En qué consiste ese matiz de calidad?

Algunos de los estándares de calidad que promovemos desde la Fundación son: integrar el programa de FP Dual al más alto nivel estratégico en la empresa; asignar y formar un tutor de empresa que se encargue de la coordinación con el centro, planificar un buen plan de formación en las empresas y desarrollar un buen seguimiento del aprendiz en las compañías conjuntamente con los centros educativos; finalmente, la remuneración de los aprendices incentiva el compromiso por ambas partes.

4- ¿Cuáles han sido los resultados de esa aplicación? ¿Dónde se ha aplicado?

Hemos promovido la adopción de estos estándares de calidad en cientos de empresas con las que hemos colaborado, así como con sus asociaciones sectoriales, con las Consejerías de Educación de diversas CCAA de España o con varias Cámaras de Comercio. Sin embargo, a nivel regulatorio, creemos que España todavía debe afrontar una nueva regulación en la FP dual que deje claro lo que es una FP dual de calidad para el país.

5- ¿Cuántas empresas y de qué sectores han participado desde su puesta en marcha en España? ¿Cuántos estudiantes? ¿Ha habido un aumento de participación o está estancado?

Hay todavía pocos datos sobre la FP dual, y en especial sobre los resultados de aprendizaje de los estudiantes que optan por esta modalidad. Tenemos algunos datos de acceso al empleo, que son muy buenos. En este sentido, falta una evaluación rigurosa del impacto de la FP dual. Las cifras actuales indican que estudian la FP dual en España unos 30.000 alumnos en 1.000 centros educativos y con la participación de unas 4.500 empresas. Son, todavía, cifras modestas.

6- La FP sigue padeciendo una falta de prestigio en nuestra sociedad y muchas empresas tienen problemas para cubrir algunos perfiles. ¿Cómo se puede revertir esa situación?

Esto tiene mucho que ver con la orientación académica y profesional que reciben los estudiantes en la etapa de secundaria. El reto actual pasa por posicionar la FP Dual como una opción formativa más al terminar la ESO o Bachillerato, al mismo nivel que los itinerarios académicos. Para eso, es necesario que la información sobre las múltiples oportunidades que ofrece esta modalidad (tendencias, sectores, datos de inserción etc.) llegue a los centros educativos, a las familias y a los propios jóvenes.

7- ¿Considera que la FP dual es una vía para solucionar la alta tasa de paro que existe entre los jóvenes en nuestro país?

Por supuesto. La FP dual es una herramienta de "contrastada solvencia" en muchísimos países europeos. La realidad es que las empresas necesitan profesionales cada vez más especializados y muchas veces no encuentran a jóvenes con una formación que encaje mejor con sus necesidades, y ahí la FP dual puede aportar mucho. Según datos de la OCDE, en 2020 cerca de dos tercios del crecimiento del empleo lo ocuparán titulados en FP. Sin embargo, hay otros factores más propios del mercado laboral que también impactan en dicha tasa, por ejemplo, el valor añadido de los sectores económicos productivos que hay en un territorio concreto.

8- En el caso de Balears, sufre la mayor tasa de abandono escolar en una comunidad dependiente del sector servicios. ¿La FP dual sería la solución a este problema?

Sabemos que un acceso "sencillo" al empleo es uno de los factores que determina el abandono prematuro de los estudios. Me parece el caso de Baleares. También hemos constatado que en épocas de crisis económica los jóvenes tienden a alargar más su formación, y viceversa. Por todo ello, tendríamos que analizar si este tipo de programas híbridos, que ya incluyen una parte de formación mediante el trabajo, son un incentivo potente para que los jóvenes no se vean tentados a ingresar al mercado laboral antes de obtener la titulación. Mi intuición (no tengo datos empíricos) es que el abandono prematuro de los estudiantes de FP dual es residual. Aprovecho esta pregunta para recordar a los jóvenes y a sus familias que es importante terminar los ciclos de FP aunque nos ofrezcan empleo durante la formación. La vida laboral es muy larga!!