Antonio Baos: "La imagen negativa de la FP se debe a que la información que llega al alumnado es inadecuada"

1- Los estudiantes siguen prefiriendo estudiar carreras superiores en lugar de la FP en las islas, ¿por qué cree que se produce esta situación?

No se trata tanto de preferir uno u otro camino sino de que los dos se elijan en igualdad de condiciones. Actualmente existe todavía una mala percepción de esta etapa postobligatoria que no se corresponde con la realidad, puesto que tanto las empresas que dan empleo a nuestros graduados como las cifras de inserción laboral nos demuestran que tenemos una FP de gran nivel.

Creo que una parte de esa imagen negativa se debe a que la información que llega al alumnado y a las familias no es adecuada. Estamos trabajando en ello desde diferentes vías: se han hecho jornadas de puertas abiertas, los eventos Fes-Te Pro y también se ha ampliado el número de POAP (Punt d'Orientació Acadèmica i Professional) que están ya implantados en diferentes centros integrados de FP (CIFP) y en la propia Conselleria (fruto de la colaboración entre el SOIB y la Conselleria de Educación) son herramientas que debemos reforzar e ir ampliando.

De todas maneras me gustaría destacar que la tendencia ya hace unos años que se viene revirtiendo. En los últimos cuatro años, en las islas Baleares se han incrementado en 3000 el número de matriculados en alguno de los grados de FP.

2- ¿La FP Dual puede ayudar a cambiar ese panorama?

Insisto en que la foto fija de la FP en Balears es actualmente buena. Y es cierto que la FP Dual la puede impulsar todavía más. Se trata de una modalidad de éxito en la inserción laboral y de aprendizaje eminentemente práctico, pero también muy válido como ciclo previo a estudios universitarios. De hecho, profesores de universidad que tienen alumnos que han realizado un grado superior, destacan su preparación y entusiasmo por encima de los que acceden a través de la "selectividad". Puede ser sencillamente porque su experiencia y contacto con la realidad laboral haya priorizado en ellos ciertas habilidades formativas, académicas y sociales. Son alumnos que no solamente han llevado a la práctica sus aprendizajes, sino que han aprendido trabajando.

Además, la FP Dual se enmarca en el cumplimiento de dos de los objetivos de la Estrategia 2020, la reducción del desempleo juvenil y del abandono educativo y el incremento de la población mayor de 18 años con un título de formación postobligatoria. Por eso también la FP dual aparece como formación clave tanto en el "plan estratégico FP 2018-21", como en el documento de compromiso contra el abandono de la CAIB i el "Pla d'èxit educatiu" de la Conselleria d'Educació que se incluye en él.

3- ¿Desde cuándo se está aplicando esta modalidad en Baleares? ¿Cuál ha sido la respuesta de las empresas en las islas y en Mallorca en particular?

Se inició en el 2014. La respuesta de las empresas ha sido progresiva, tímida en los inicios y ahora, después de la experiencia de estos años, tenemos una oferta de empresas muy amplia. Actualmente el alumnado puede elegir entre una variada oferta de empresas.

4- ¿Cuántas empresas se han sumado a este proyecto de FP Dual y de qué sectores?

Es estos momentos, con 317 alumnos matriculados contamos con la implicación de más de 400 empresas.

5- ¿Qué ventajas consiguen los estudiantes y las entidades que se acogen a esta modalidad de formación profesional?

Los estudiantes, la de realizar un aprendizaje práctico, pragmático que tanto puede usar para incorporarse a la actividad laboral como itinerario académico. Obtienen un contacto con la realidad laboral que los orienta al tiempo que les facilita una inserción social exitosa, en muchos casos por encima del 70% de éxito.

Además se les prepara también para que incorporen la necesidad de formarse a lo largo de toda su vida laboral.

Y las entidades obtienen unos trabajadores y trabajadoras formados por ellas mismas y con los recursos e innovaciones tecnológicas que aplican cotidianamente. Por no hablar del relevo generacional que también aseguran así.

6- ¿Qué medidas aplicará el Govern para fomentar la FP Dual?

Mantener y ampliar la relación que actualmente la Conselleria mantiene con la Cámara de comercio nos ha permitido y permitirá establecer los lazos con las empresas que solicitan una FPD, junto con la necesaria difusión entre los alumnos que ya realiza. Las medidas las dirigimos principalmente a dos aspectos: la orientación y difusión con las que atraer alumnado a esta modalidad de éxito, y la formación: tanto de los tutores de empresa como la de los profesores. Para estos últimos, pondremos a disposición un equipo de asesores con los pretendemos, no sólo buscar la formación específica más adecuada, sino también establecer grupos de investigación en cada familia profesional. La innovación pedagógica y técnica es imprescindible para obtener una FP de calidad.

7- ¿Considera que hay ciclos formativos de la FP que deberían desaparecer y crear otros nuevos más adaptados a la demanda empresarial?

La flexibilidad de la oferta es otro de los retos. Hace falta responder a la evolución natural de la propia sociedad y las necesidades que esta misma crea y que las empresas reflejan. Y es un reto porque la administración tiene también el deber de buscar y garantizar una oferta que también proteja la igualdad de oportunidades y las demandas sociales. Aunque puede parecer una contradicción, no podemos ni debemos dejar de atender esos dos objetivos, buscando, eso sí, su máxima compatibilidad.

8- Una de las quejas más comunes es que la formación profesional que se ofrece no se adapta a las necesidades del mercado. ¿Falta colaboración entre el sector público y privado?

No falta, prueba de ello es el convenio de colaboración que mantenemos con la Cámara de Comercio, pero debemos mejorarla constantemente. El resultado siempre será mejor cuanto más se vaya aumentando. Un ejemplo puede ser el de incrementar las cesiones gratuitas de materiales y equipaciones por parte de las empresas a los centros. Esas cesiones suponen una mejora inmediata en esa colaboración puesto que los alumnos obtienen una práctica con materiales y recursos actualizados y las empresas se aseguran de que los alumnos obtengan una formación ajustada a sus necesidades.

9- Balears es una de las comunidades con la tasa de abandono escolar y paro juvenil más elevadas. ¿La FP dual puede transformar esa tendencia?

Sí, definitivamente. Y más teniendo en cuenta que nuestra CCAA es de las pocas que ofrece contrato de formación para la realización de esta modalidad. Hecho que, además, defendemos frente a modelos de dual con sistema de becas o incluso sin ningún tipo de remuneración ni, porsupuesto, cotización.