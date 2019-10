Antoni Mercant: "Los estudios reglados deben adaptarse a los cambios económicos"

1- Desde 2012, la Cámara de Comercio coordina la gestión de la FPDual del sistema educativo entre empresas y centros educativos en Mallorca y hace de puente entre ambos. ¿Considera que el mundo empresarial mallorquín está preparado para esta modalidad?

Trabajamos con la Conselleria de Educación para que así sea. La modalidad dual es la formación del futuro en nuestro país; pero el presente en economías tan avanzadas como la alemana. Los estudios reglados de nuestros jóvenes deben adaptarse a las necesidades reales de las empresas. Los contenidos curriculares deben ser más flexibles, adaptarse fácilmente a los cambios sociales y económicos que vivimos a ritmo frenético. Con la FP Dual del sistema educativo, lo que conseguimos es que la empresa esté en contacto directo con el centro, que conozca de primera mano su programa educativo y acerque el entorno real de trabajo.

Las empresas toman un compromiso importante en la FP Dual, comparten la responsabilidad de la formación con los centros. Para que funcione el proyecto debe realizarse con la calidad suficiente y con personas preparadas. Y este es uno de los retos que tenemos: la formación de tutores, las personas que acompañan, y en cierta medida se responsabilizan del estudiante en este camino, tanto desde el centro educativo como desde la propia empresa.

2- Durante estos siete años de aplicación, ¿cuántas empresas se han adherido y de qué sectores? ¿Ha aumentado el número en los últimos años?

El crecimiento de la FP Dual en las Illes Balears, tanto cuantitativo como cualitativo, ha sido extraordinario. Se empezó con un ciclo en el sector de informática, con 10 alumnos matriculados y 6 empresas. Actualmente, se ofrecen 16 ciclos en esta modalidad, tanto de grado medio como de grado superior y el número de empresas comprometidas hoy para el curso 2019 ronda las 140.

Actualmente disponemos de un catálogo de unas 640 empresas que se han interesado en estos años en participar y que han aportado hasta el momento unos 855 puestos de trabajo reales. Los sectores que participan en el proyecto son diversos: comercio y marketing, informática y comunicaciones, hostelería, transporte y mantenimiento de vehículos, electricidad y electrónica, administración y finanzas e industria alimentarias (vitivinicultura).

Aunque las cifras en términos absolutos no son llamativas si las comparamos con otras comunidades españolas, quiero remarcar que en Mallorca vamos por delante en compromiso empresarial. Somos pioneros, y de momento los únicos, que ofrecemos a los jóvenes un contrato de formación y aprendizaje, no una beca o unas prácticas. Esto demuestra que nuestros empresarios apuestan por la estabilidad.

3- ¿Cuál es el perfil de estudiante de FP que más piden las empresas en la isla y por qué?

Sobre todo destacan la madurez, el compromiso y las ganas de aprender. La modalidad dual atrae las empresas porque pueden formarles según su propia cultura y procesos, por lo que el hecho de que sean chicos y chicas sin experiencia previa no suele representar un problema sino una oportunidad para la empresa.

La FP Dual e oferta desde los 16 años, pero la realidad nos dice que los estudiantes que mejor funcionan son los que rodean la veintena. Aquí no se hace de becario, se trabaja: son trabajadores con las mismas obligaciones –y derechos- que sus compañeros de empresa. Las empresas están cada vez más interesadas en estos perfiles de chicos y chicas comprometidas, que hacen un esfuerzo para estudiar y trabajar al mismo tiempo. El del esfuerzo es un talento muy demandado.

4- En muchas ocasiones la crítica es que la formación que reciben los estudiantes no se corresponde con la demanda empresarial. En este sentido, ¿qué quejas le trasladan las empresas isleñas? ¿Qué reclaman?

Exactamente lo que hablábamos al principio de la entrevista. La modalidad de la FP Dual acerca, en cierto modo, el mundo empresarial y el mundo educativo. ¿Qué piden las empresas? Formación de calidad y jóvenes con ganas de aprender, que los jóvenes estén realmente dispuestos a prepararse para los trabajos del futuro y tengan la base para ello.

5- En cuanto a la colaboración público-privada en la gestión de la FP dual. ¿De qué manera ayuda la administración pública balear a las empresas mallorquinas en este reto?

El fomento de la FP Dual del sistema educativo está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears. Sin este apoyo económico sería imposible llevarlo a cabo. Pero también sería inviable sin empresas que creyeran en el sistema dual. Nosotros hacemos de puente entre la administración pública (Govern y centros educativos) y el sector privado (las empresas): intentamos casar intereses y encontrar puntos de acuerdo. Otra ayuda pública muy importante para poder desarrollar el programa es la bonificación fiscal a los contratos de aprendiz.

6- Existen ciclos formativos con mucha demanda y poca inserción laboral y al revés. Los títulos no se actualizan. En su opinión, ¿cuál sería la solución a ese desajuste?

Coordinación. Pongamos sobre la mesa las necesidades reales de las empresas: qué perfiles necesitan, qué habilidades deben tener sus trabajadores... ¿Es viable todo lo que se pide? ¿Podemos adaptar los currículums? Hablemos y escuchémonos. Probemos de cambiar cosas y veremos si cambiamos resultados. Tendremos que trabajar todos por mejorar la información y orientación sobre opciones de cualificación y empleo.

7- Una de las ventajas de la FP dual es que el alumno recibe una formación y tiene un contrato laboral de aprendiz. ¿Es un modo de combatir la precariedad laboral de los jóvenes y el elevado abandono escolar?

Sí, es una manera. Tener una remuneración económica por un desempeño laboral es, además de justo, un estímulo para el joven. Que nuestros chicos y chicas abandonen los estudios prematuramente es un fracaso social y debemos todos asumir responsabilidades: el sistema escolar y también los empresarios ¿por qué seguimos contratando sin exigir una formación mínima? Desde la Cámara trabajamos para hacer este tipo de pedagogía entre el empresariado y poco a poco, el mensaje va calando.

8- ¿Qué falta por hacer para que los jóvenes se inclinen por estudiar la FP en lugar de las carreras universitarias como salida laboral?

El camino de la FP es paralelo a la Universidad y son formaciones que se comunican, no se excluyen. Hay que seguir prestigiando la Formación Profesional y en esto estamos, colaborando con el Govern. Los Grados medios y los Grados superiores de FP tienen salida laboral y en algunos casos, muy bien remunerada. Pero durante muchos años se ha permitido decir que es para el que no vale. No vale ¿para qué? sería mi pregunta. Llevemos entre todos la FP al lugar que debe estar.