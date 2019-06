Tommaso Pegoraro: "La mayoría de los ataques utilizan ingeniería social"

—Cuando ya se ha producido el ciberataque, ¿es demasiado tarde o todavía se puede hacer algo?

— La respuesta breve es que es demasiado tarde ya que el atacante puede haber conseguido nuestros datos en cualquier momento. La respuesta más amplia es que siempre se puede hacer algo. Aunque un atacante haya conseguido entrar en la infraestructura, a través de la monitorización de detalles como el comportamiento sospechoso de algunos procesos, conexiones extrañas a nivel de corta fuegos, accesos de cuentas desde un país no habitual, y muchas cosas más, es posible implementar medidas de contención y remediación.

—¿Cuál es la modalidad de ciberataques que más se emplean en la actualidad?

—En mi experiencia la mayoría de los ataques utilizan ingeniería social para introducir malware o extraer información a través de un canal muy difícil de controlar: los correos electrónicos.

—¿Y qué persiguen?

—En la mayoría de los casos persiguen credenciales corporativas y particulares o información personal como el número de teléfono, número de la tarjeta de crédito o DNI. Este tipo de información se puede vender en la Dark Web o utilizarse para comprometer una cuenta corporativa y con esa llevar a cabo ataques más avanzados. Esto depende de si un ataque es dirigido o no.

—¿Podría explicar la diferencia?

—Un ataque dirigido persigue obtener las credenciales corporativa de un individuo y secundariamente información personal de este, ya que el objetivo es comprometer a la empresa y no al individuo. Es por quello que los correos se enviarán a las direcciones corporativas.

Un ataque no dirigido tiene como objetivo la información personal y será enviado a cualquier tipo de cuenta, corporativa o no, con la esperanza de que alguien abra ese enlace o documento adjunto sin prestar demasiada atención.

—¿Cuál es el ataque más peligroso que puede sufrir una empresa?

—El ataque más impactante a nivel de operaciones seguramente sea una infección por ransomware. Este tipo de malware encripta todos los archivos del sistema impidiendo su utilización.

—¿Existe el sistema de seguridad perfecto?

—La ciberseguridad es un entorno en constante evolución y muy amplio. Aún con todas las medidas de protección disponibles, tanto para las empresas como para los particulares, los correos maliciosos siguen llegando.

—¿Y qué sería lo más próximo a un sistema de ciberseguridad perfecto?

—Los sistemas de seguridad tienen una componente tecnológica y una humana. Se pueden implementar todas las tecnologías de seguridad disponibles, pero sin una formación adecuada a las personas tendremos siempre una "vulnerabilidad" crítica que no podremos solventar con ninguna tecnología.

—¿Cuál es la principal brecha de seguridad que tienen a día de hoy las empresas?

—Tras la implementación de la RGPD tenemos mucha más visibilidad de las brechas de seguridad que ocurren en Europa. Según el informe del 2018 proporcionado por la AEPD –Agencia Española de Protección de Datos–, se comunicaron 499 distintas brechas de seguridad. Un 48% de las brechas reportadas tenían como principal componente el factor humano.