Manacor recibe a una nueva compañía de fibra óptica

­La tarde del viernes supuso la presentación en sociedad de un nuevo jugador del gran partido de la fibra óptica en Mallorca. La compañía holaFIBRA inauguraba en Manacor su primer establecimiento en la isla, "esperamos que el primero de muchos" según dijo a este rotativo José Vallespir, gerente de la filial manacorí de la compañía.

Esta marca, especializada en ofrecer la "última tecnología de conectividad en zonas en las que no existe ese servicio", ha iniciado sin embargo su desembarco en Mallorca por una población que sí tiene ya oferta de fibra óptica y "con una inversión de capital 100% mallorquín", según Vallespir, quien añade que su compañía "ofrece unos servicios y unas posibilidades de contratación que son únicas en el mercado español". Sin embargo, no es ese su principal valor añadido, según el gerente de la empresa en Manacor. "Nuestra principal ventaja competitiva es que estaremos a pie de calle, siendo un comercio más de Manacor, y atendiendo a nuestros clientes y amigos aquí y en persona, y no a través de un call center robotizado".

Paola Mirasol, directora ejecutiva de la compañía se desplazó hasta la isla con motivo de la inauguración de su primera franquicia en Balears. "Esta es la primera apertura en las islas, y estamos realmente ilusionados ya que es nuestra punta de lanza fuera de la península". Según Mirasol, la compañía "ofrece la más avanzada tecnología de fibra óptica junto al trato más próximo con el pueblo y la oferta más competitiva del mercado de la fibra óptica. Esperamos conquistar el corazón de todos los mallorquines".

A la inauguración de su primera tienda en Mallorca asistieron, además de diferentes medios, algunos manacorins que no quisieron perder la oportunidad de pasar a saludar a los nuevos vecinos de la fibra.