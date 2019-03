La calidad total de las ferias y salones turísticos

n esta entrada del Siglo XXI, los gestores feriales saben que han de hacer de punto de encuentro, eficaz, fácil y ágil, entre la oferta y la demanda. Ahora ya no es suficiente atractivo para captar expositores unos metros cuadrados más o menos bien situados, ni para captar visitantes, ofrecer muchos expositores, aparte, hemos de tener en cuenta veinte detalles más que solo pasarán de este documento a la realidad, si los gestores feriales tienen como obsesión positiva conseguir sorprender a los participantes con alguna cosa más de aquello que esperan encontrar i que crea diferencias visibles con otras ferias donde también concurren expositores y visitantes

Para poder ayudarlos a crear estas diferencias les sugiero que se auto chequeen contestando estas veinte preguntas:

1. ¿Están revisando periódicamente si a los expositores les es fácil contactar con los responsables de la Feria? SI? NO?

2. ¿Están revisando periódicamente si a los expositores se les ha hecho la reflexión sobre la mejor situación para su estand? SI? NO?

3. ¿Están revisando periódicamente si a los expositores se les ayuda a preparar las gestiones previas a la Feria con los clientes potenciales? SI? NO?

4. ¿Están revisando periódicamente si a los expositores se les ayuda a prepararse para saber estar durante la Feria para tener éxito? SI? NO?

5. ¿Están revisando periódicamente si a los expositores se les atiende con agilidad i eficacia en cualquier solicitud durante la preparación de la Feria y durante la celebración? SI? NO?

6. ¿Están revisando periódicamente si se hace un seguimiento de los resultados obtenidos por cada expositor, ofreciéndoles ayuda para mejorarlos? SI? NO?

7. ¿Están revisando periódicamente si la calidad de los servicios que utilizan los expositores y los clientes no tienen nada que ver con la Feria? SI? NO?

8. ¿Están periódicamente atendiendo las sugerencias de los expositores y visitantes para conseguir la calidad total y poder aplicarlos inmediatamente? SI? NO?

9. ¿Están pendientes de las acciones de las Ferias competidoras? SI? NO?

10. ¿Están tomando iniciativas para obtener una imagen excelente a través de los medios de comunicación? SI? NO?

11. ¿Hay una lista de pequeños detalles que se han de chequear para que los clientes y los expositores encuentren un nivel de calidad excelente? SI? NO?

12. ¿Forman periódicamente a los empleados para que se comporten con una amabilidad sorprendente? SI? NO?

13. ¿Forman periódicamente a los empleados para que sepan improvisar con eficacia, simpatía y equilibrio? SI? NO?

14. ¿Forman periódicamente a los empleados para que propongan ideas nuevas para conseguir ofrecer a los expositores y visitantes diferencias con las otras ferias? SI? NO?

15. ¿Organizan Seminarios para formar a los expositores ayudándolos a hacer rendible la inversión hecha en la Feria? SI? NO?

16. ¿Analizan periódicamente con el cliente i con la información que disponen, el circuito y el merchandising adecuado para provocar los cambios oportunos y así evitar que el expositor o el visitante se quejen? SI? NO?

17. ¿Analizan con los ojos, mentalidad y información del expositor todo aquello que pasa en la Pre-Feria, la Feria y la post-Feria? SI? NO?

18. ¿Agradecen a los expositores la participación y las sugerencias y se les dice que las pondrán en marcha? SI? NO?

19. ¿Actualizan periódicamente el banco de clientes potenciales adecuados a cada familia de productos, para ofrecerlos a los clientes y facilitarles el encuentro y el consecuente negocio? SI? NO?

20. ¿Organizan periódicamente la guerra de los costes para poder ofrecer ventajas competitivas a los expositores? SI? NO?