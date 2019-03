Recomendaciones a los nuevos hoteles de salud

Como cada vez son más los empresarios del sector de la salud que están invirtiendo importantes recursos en la puesta en marcha de los Hoteles de salud, sin ser expertos en la gestión del alojamiento ni del ocio ni de la gastronomía, me he permitido plantearles con el objetivo de ayudarles a prever treinta preguntas para que al planteárselas, empiecen a buscar las soluciones posibles.

Quisiera recordar a estos empresarios que su éxito será como una moneda de dos caras, por un lado con una oferta de calidad en lo hotelero y por el otro en el producto de salud. Si el lado hotelero fracasa su oferta será de una clínica, si lo que fracasa el lado de la oferta de salud, su hotel será uno más.

Otra de las características que acostumbran a rodear a estas nuevas ofertas es su ubicación en las afueras de las ciudades, en el campo, con la consiguiente complejidad para acceder.

Por unas y otras cosas, le planteo estas dudas que a buen seguro usted ya ha pensado:

1. ¿Cómo piensa solucionar la comodidad de los clientes que lleguen a los aeropuertos o a las estaciones de tren más cercanos (as) y/o con los enlaces adecuados?

2. ¿Cómo piensa solucionar la comodidad de los clientes que accedan por carretera?

3. ¿Cómo piensa solucionar la comodidad de los clientes que se pierdan en los accesos?

4. ¿Cómo piensa solucionar el chek-inn para sorprender de entrada al cliente?

5. ¿Cómo piensa diferenciarse de la competencia para crear sorpresas a los clientes y en consecuencia fidelizarlos?

6. ¿Cómo piensa convertir al cliente satisfecho en recomendador?

7. ¿Cómo piensa tratar y solucionar las quejas? ¿tiene pensado un plan de reconquista rápida?

8. ¿Cómo piensa distraer al acompañante no implicado en el producto de salud?

9. ¿Cómo piensa tentar a los acompañantes, en principio no motivados, para convertirlos en clientes del producto de salud?

10. ¿Cómo piensa aprovechar el paquete turístico del entorno?

11. ¿Ha pensado en crear paquetes especiales dirigidos a los segmentos de: familia, amigos, directivos, sin alojamiento, part-time, final de semana, entre semana?

12. ¿Ha pensado en cómo desarrollar: el canal-turoperador, el marketing directo, el micro-marketing para las asociaciones empresariales, el micro-marketing para los colegios profesionales?

13. ¿Tiene definido el producto en: papel (folleto), internet, video?

14. ¿Tiene definidas las ofertas de precios según la temporada, el canal, el conjunto de tratamientos?

15. ¿Tiene definida la forma de estar en FITUR: pre-Fitur, Fitur, post-Fitur?

16. ¿Cómo piensa organizar la central de reservas para que sea activa y cómoda?

17. ¿Tiene pensado cómo seleccionar al personal?

18. ¿Tiene pensado con qué estilo de dirigir hay que tratar al personal de la hostelería, para que actúen como vendedores anfitriones?

19. ¿Tiene pensado cómo hay que formar al personal de la hostelería? ¿y al de la recepción de la clínica para que sean vendedores anfitriones?

20. ¿Cómo piensa organizar el ocio interno?

21. ¿Cómo piensa organizar el ocio externo?

22. ¿Cómo piensa sorprender con la oferta gastronómica?

23. ¿Cómo piensa promocionar la próxima estancia?

24. ¿Cómo piensa no mezclar segmentos no compatibles?

25. ¿Cómo piensa organizar la estancia discreta de vips?

26. ¿Cómo piensa organizar la calidad de los detalles del día a día?

27. ¿Cómo piensa definir el libro de estilo de la arquitectura - la decoración y las comodidades?

28. ¿Cómo piensa organizar la medición del grado de satisfacción de los clientes?

29. ¿Ha pensado cómo generar buenas noticias en los medios de comunicación?

30. ¿Ha pensado como ofertar este producto a través de los hoteles de cinco y cuatro estrellas de su entorno?

Su imaginación y su formación le ayudarán a buscar las mejores soluciones para cada cuestión, pero no olvide también el observar que y como lo hace su mejor competencia.

No quisiera acabar estas reflexiones sin concretar "Las diez virtudes de la excelencia del turismo de salud":

1. Una medicina preventiva basada en el agua.

2. No mezclar la medicina preventiva con la reparadora.

3. Una oferta de alojamiento súper confortable.

4. Una oferta gastronómica saludable y atractiva.

5. Un personal preparado y afable.

6. Una oferta interna de ocio suficiente.

7. Una oferta externa de ocio amplia y con la central de reservas oportuna.

8. Unas instalaciones modernas para congresos y convenciones.

9. Un entorno que cuida la naturaleza.

10. Una aplicación constante de las últimas tecnologías.