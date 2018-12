El rol del profesional 2.0 ante las nuevas demandas del cliente

1 Cómo transmitir los 15 valores positivos imitables como... ¿Las practica?

1. Soluciones SÍ? NO?

2. Positividad SÍ? NO?

3. Entrenar SÍ? NO?

4. Predicar con el ejemplo SÍ? NO?

5. Acompañar SÍ? NO?

6. Discreción SÍ? NO?

7. Reconocer SÍ? NO?

8. Equidad SÍ? NO?

9. Orientación al éxito SÍ? NO?

10. Armonía relacional SÍ? NO?

11. La satisfacción de los clientes SÍ? NO?

12. Honestidad SÍ? NO?

13. Comunicación atractiva SÍ? NO?

14. Elegancia SÍ? NO?

15. Detallista SÍ? NO?

A sabiendas de que sin formación será uno más... Caerás en el montón donde hay muchos. Si eres uno más, serás uno menos.

2. Saber actuar como un entrenador influyente ¿Lo practica?

1. Ser próximo utilizando un lenguaje fácil de entender con ejemplos sencillos y prácticos facilitando que los asistentes "se abran"€ y así participen SÍ? NO?

2. Ser estudioso para estar al día facilitando el cambio de mentalidad para transitar a la mentalidad de cambio SÍ? NO?

3. Ser organizado para facilitar un método ordenado del aprendizaje. SÍ? NO?

4. Ser generoso + paciente + escuchante para transmitir equilibrio a los alumnos fomentando su concentración SÍ? NO?

5. Ser observador para captar de las conductas de cada alumno facilitándole la recogida de información SÍ? NO?

6. Ser relacional actuando como facilitador de la proximidad y la empatía SÍ? NO?

7. Ser constante para no abandonar el objetivo SÍ? NO?

8. Predicar con el ejemplo tanto en lo profesional como en los valores personales SÍ? NO?

9. Ser entusiasta transmitiendo pasión SÍ? NO?

10. Ser humilde explicando sus errores, qué aprendió + los esfuerzos en el camino de su aprendizaje SÍ? NO?

3. Saber construir un equipo positivo que trabaje con coordinación, transparencia, eficiencia y armonía ¿Lo practica?

1. Compromiso con los objetivos. ¿Qué quiero? SÍ? NO?

2. Compromiso con las estrategias del éxito. ¿Qué quiero conseguir? SÍ? NO?

3. Conseguir las excelencias exigidas por los clientes. La satisfacción del éxito SÍ? NO?

4. Dominar los talentos necesarios SÍ? NO?

5. Dominar los talantes. ¿Cómo soy? SÍ? NO?

6. Compartir los valores positivos SÍ? NO?

7. Cumplir los compromisos y los tiempos... ¿Mi meta? SÍ? NO?

8. Dominar las 10 técnicas de la comunicación personal SÍ? NO?

9. Dominar las reglas del éxito de un equipo coordinado eficientemente y con armonía SÍ? NO?

10. Conseguir el equilibrio en las retribuciones: proporcional al número de personas a sus órdenes, al éxito en la innovación, a los resultados previstos, al superar los riesgos y dificultades, al convivir con buen humor las incomodidades... ¿Somos un equipo? SÍ? NO?