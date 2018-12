La medicina que viene: El futuro sanitario es ahora

La 23ª edición del ciclo de conerencias BusinessDMallorca fue muy concurrida y contó con numeroso público, relacionado con el sector sanitario mayoritariamente. Los dos ponentes principales, Eva Añón y Frederic Llordachs, fueron capaces de atraer a muchas personas interesadas por el futuro de la medicina y por los ponentes.

En esta última situación se encuentra Rosa María Díaz, de la agencia de comunicación mouse&tie, quien reconocía que había venido a ver a Eva Añón, ya que "siempre da sus conferencias fuera de la isla, y como nunca puedo ir, ahora que la ha dado en Palma, no me la podía perder".

Txema Álvarez, comercial freelance, acabó encantado con la conferencia ya que le pareció "muy interesante ver como paciente qué es lo que nos depara el futuro de la medicina". A su lado, Ana Bofarull, de Sanitas, recordaba que "son necesarios más foros como el BusinessDMallorca, y además en Sanitas que somos pioneros en transformación digital no podemos faltar".

El oftalmólogo Jorge Satorre, quien ya estuvo activo durante la ronda de preguntas del público, comentaba que la conferencia le pareció muy interesante no solo por ver "por dónde viene el futuro, sino también por el futuro en el que estamos ya". A su lado se encontraba Jaimer Orfila, médico internista, quien opinaba que "la tecnología está avanzando muy rápido en medicina" y que incluso a los médicos les cuesta "seguir el ritmo".

Cecilia Castro, de Sanitas, tenía una opinión en la línea de sus compañeros de grupo. "El evento me ha parecido espectacular porque la tecnología sanitaria nos hace ganar a las personas, tanto en tiempo como en precisión en los diagnósticos. Muchas veces tener un diagnóstico antes nos va a ayudar en la prevención, no solo en la parte clínica, sino también en la de medicina preventiva".

Marta Rosell, abogada de Bufete Buades comentó que el evento le pareció "muy interesante porque el mundo de la tecnología es un mundo que tenemos que conocer todos, cualquier tipo de profesional, y creo que lo más importante es que las empresas sepan que el mundo de la tecnología está ahí y hay que ir hacia él para que nuestros clientes, sean pacientes o no, estén lo mejor atendidos posible en todo momento".