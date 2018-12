Los 14 ingredientes para transitar de la información a la comunicación persuasiva

¿Mantiene usted estas prácticas en su empresa?

1. Adelantarse con información antes del problema o de las solicitudes: "Tarde siempre es tarde" SÍ? NO?

2. Amabilidad siempre acompañado de una expresión y sonrisa amables para romper barreras. SÍ? NO?

3. Breve para conseguir la máxima atención. SÍ? NO?

4. Concreto, con números y/o gráficas para fijar la atención y en consecuencia facilitar el aprendizaje. SÍ? NO?

5. Demostrar impactando para ganar credibilidad. SÍ? NO?

6. Discrección para ganar confianza: "Las chafarderías desacreditan" SÍ? NO?

7. Escuchar... sin interrumpir para poder captar los mensajes. SÍ? NO?

8. Utilizando el humor positivo con tacto y prudencia para ablandar las tensiones. SÍ? NO?

9. Intentar que las partes empaten consiguiendo ganar ambas construyendo una autopista entre las personas para que nunca se rompa el diálogo. SÍ? NO?

10. No rompa la comunicación cortándola con un enfado... "Perderá su confianza" SÍ? NO?

11. Ofrezca soluciones-alternativas positivas. Le aportarán prestigio: "es la llave de las negociaciones" SÍ? NO?

12. Jamás "culpe" y/o "desacredite" a su interlocutor: "Romperá la comunicación" SÍ? NO?

13. En una conversación con discursos largos, tome notas para asegurarse que lo ha entendido y poder seguir la comunicación. SÍ? NO?

14. Priorice los argumentos positivos para empezar a construir obviando los negativos que destruyen. SÍ? NO?

¿Qué destruye la comunicación persuasiva?

1. La falsedad SÍ? NO?

2. La agresividad SÍ? NO?

3. Las ironías SÍ? NO?

4. Las deslealtades SÍ? NO?

5. La falta de compromiso SÍ? NO