Sebastián Lora: El hombre que susurra a las empresas

Si hubiera que definir en una sola palabra una conversación con Sebastián Lora (Santo Domingo, 1981), ese término sería el de "hipnótico". Y es que charlar con uno de los mayores expertos en comunicación persuasiva que hay en lengua española supone aprender algo nuevo con cada frase que pronuncia.

Viajero incansable, Sebastián Lora imparte cursos y da conferencias de oratoria y comunicación persuasiva por toda España "para que la gente pueda comunicarse mejor. Se trata de que consigan sus objetivos profesionales con mayor facilidad".

Ingeniero industrial de formación, se trasladó a España a realizar un MBA en Aviación "porque mi sueño era montar una aerolínea", según el propio Lora. En su quinto año en nuestro país, una boda iba a poner patas arriba su vida.

"Fui a Santo Domingo a la boda de mi primo André, y allí di un discurso frente a sus 600 invitados. Y me encantó la experiencia. Eso despertó una chispa en mí. No sabía muy bien qué era, pero eso me llevó a buscar", relata el propio Lora. Empieza entonces una época de continua formación a través de cursos, clubes de oratoria y el consumo masivo de libros sobre la materia.

En 2013 Sebastián Lora se atrevió a impartir su primer curso sobre comunicación, y lo hizo como cualquier otro emprendedor: metiendo en la aventura a los que tienes más cerca. "Hice mi primer curso con unos amigos. Les cobré 20 euros a cada uno para poder cubrir el coste de la sala", explica Lora. Ese fue el primero de muchos.

En abril de 2014 Sebastián Lora fue contratado para dar su primer curso en una empresa. Y fue en Mallorca. Con cierta nostalgia, Lora recuerda cómo fueron aquellos primeros pasos en el mundo de la formación en habilidades sociales, concretamente en el de la comunicación personal: "Poco a poco fui construyendo. Primero era una afición con un blog pequeño. Con el tiempo el hobby era cada vez más serio y el blog cada vez más completo. Empecé a impartir cada vez más cursos en más lugares, hasta que esa afición se convirtió en una actividad que me daba unos buenos ingresos".

En apenas dos años Lora había pasado a tener prácticamente dos trabajos, y habiendo sido padre primerizo hacía muy poco tiempo, "ya no me daba la vida", recuerda. "No podía seguir manteniendo dos trabajos y tener vida personal".

Es entonces cuando decide emprender una nueva aventura que le lleva a abandonar su trabajo para dedicarse en cuerpo y alma a su gran pasión, la comunicación personal y la oratoria. "En 2016 me lancé a la piscina. Y nunca he mirado atrás".



En el punto de mira empresarial

El principal foco de atención de Sebastián Lora está en las grandes y medianas empresas. "Mi negocio se desarrolla en muchas ciudades españolas, sobre todo en la península".

Pese a ello, su principal cliente está en Mallorca, aunque la mayoría de ellos son corporaciones cuyas sedes centrales se sitúan en las grandes urbes españolas. Cadenas hoteleras, despachos de abogados, entidades bancarias o médicos son algunos de los clientes que requieren los servicios de este mallorquín de adopción, experto en conseguir que empresarios y directivos mejoren sus habilidades de comunicación personal. Según Lora, "en tu trabajo puedes ser muy bueno técnicamente, pero si no eres capaz de comunicarlo, no sirve de nada".

Sebastián Lora será el protagonista de la nueva cita del ciclo de conferencias BusinessDMallorca, organizado por este diario, y que tendrá lugar el próximo miércoles 28 de noviembre en el Club Diario de Mallorca. En ella, Lora impartirá de forma gratuita una clase magistral sobre comunicación persuasiva. Y es que, como Sebastián Lora dice al final de cada uno de sus exitosos vídeos en YouTube, "a igualdad de condiciones, quien comunica mejor gana".