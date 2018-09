Miguel Álava: "La falta de recursos es fundamental para la innovación"

Se puede. E incluso iría más allá. Creo que la falta de recursos es fundamental para la innovación.

¿En qué sentido?

Es muy fácil tapar un problema con dinero. Un problema es relativamente fácil taparlo con recursos. Si yo tengo una base de datos que no me funciona, pues pongo dos. Y si dos no me funcionan, pues pongo tres. O pongo cuatro. Lo difícil es resolver la causa del problema, es decir, lo que te está creando ese problema. Y eso solo se puede conseguir con inventiva. Y solamente te puedes ver en esa situación si no tiene los recursos para no poder poner la segunda y la tercera base de datos.

Entonces para innovar, ¿es solo una cuestión de talento, de personas?

Lo que es importante es, a ese ingenio, a ese talento humano, darle la base para que pueda innovar. Hay que darles el caldo de cultivo y las herramientas para que puedan innovar. Yo creo que ahí también es un poco la filosofía de Amazon Web Services. Conceptualmente lo que intentamos es democratizar la tecnología, es decir, bajar las barreras de acceso a lo que es el consumo.

Pero en Amazon Web Services no venden dispositivos tecnológicos. ¿Qué quiere decir con "democratizar la tecnología"?

Te voy a poner un ejemplo. Antes de la aparición del Cloud, los servicios avanzados de machine learning, de inteligencia artificial o de analítica de datos estaban solamente reservados a empresas que tuvieran mucho presupuesto y que tuvieran mucha gente para ser capaces de utilizar esos procesos. Esos servicios hoy en día, cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí, podríamos tenerlos incluso a través de nuestros teléfonos. Podríamos desarrollar una infraestructura tecnológica global que utilice servicios tan potentes como los pueden utilizar compañías como General Electric, Telefónica o el Santander.

¿A qué igualdad se refiere? ¿Entre empresas?

Vuelvo a lo del caldo de cultivo. Esa igualdad hace que las empresas que llevan décadas o puede que cientos de años estén compitiendo con startups. Y no solo están compitiendo, sino que están inquietas en algunos casos. Y esas dimensiones de igualdad también van al terreno de lo social, es decir, si tú por unos cuantos céntimos de dólar puedes montar una infraestructura tecnológica que te pruebe una idea, y que te dé la visión que necesitas, siguiendo más allá, es decir, gastando más dinero, puedes producir más.

¿Es Amazon una de las compañías más innovadoras que existen?

Pues no sé si es una de las compañías más innovadoras, pero lo que sí sé es que es una compañía muy innovadora. Lo podemos ver en uno de los eslóganes que tenemos en la compañía que dice "It's always day one". [Siempre es el día uno]. Esa frase encapsula que siempre es el primer día, cuando se creó la empresa, cuando teníamos las grandes ideas, el fragor de la innovación. Había ese espíritu innovador y Jeff [Bezos, fundador de Amazon] siempre dice "It's always day one", es decir, nunca vamos a pasar a ser el day two, el segundo día. Ese es el día en el que empieza el declive de la empresa porque ya le pones una fecha caducidad. Y eso está muy muy en la mente de todos los empleados de Amazon.

¿Y en cuanto a países?

En cuanto a países fíjate en cómo Israel está utilizando ese nuevo paradigma para todo lo que se crea a través de lo digital. Hablamos de que se están creando 6.000 empresas al año en Israel. Portugal nuestros vecinos están haciendo exactamente lo mismo. Lisboa y Oporto son unos centros de innovación importantes y eso está haciendo que el país utilice ese salto digital como una capacitación nueva de lo que va a ser la nueva economía y la nueva sociedad para ellos.

No ha mencionado a España entre esos países innovadores. ¿No lo somos?

Yo creo que sí. Mira, te voy a dar unos datos. Nosotros trabajamos con empresas de nueva creación. Tenemos un programa que se llama Activate que pusimos en marcha en el año 2012 a través del cual damos no solo crédito, sino que también damos coaching tanto de negocio como técnico a empresas de nueva creación. En el año 2017 en España trabajamos con 200 startups en el programa, lo cual es un número bastante grande a nivel mundial. Hemos visto el panorama en venture capital y vemos cómo ha crecido mucho todas las series de capital riesgo de Caixabank, que está invirtiendo mucho. Y estamos viendo empresas españolas que están saliendo adelante y que son importantes. Tenemos Social Point en Barcelona, una startup con un éxito muy importante que tiene ya 50 millones de jugadores en videojuegos. Hablamos de Wallapop, con miles y miles de referencias en cuanto al mercado de segunda mano y que utiliza inteligencia artificial y machine learning para clasificar las imágenes que tienen. Cabify fue parte del programa Activate. Sin duda se puede hacer más, pero yo creo que ha habido un cambio en el panorama en el ecosistema de innovación español bastante importante.

Hábleme de los "14 principios del liderazgo" de Amazon.

Tenemos 14 principios de liderazgo en base a los cuales se contrata gente, se promociona gente y se evalúa la gente. Estos principios de liderazgo son, por ejemplo, "aprende y sé curioso" o "piensa a lo grande". Cuando tienes una idea y es fantástica, nos preguntamos "¿qué nos llevaría hacerla mil veces más grande?" o "¿qué nos llevaría hacerla un millón de veces más grande?" ¿Cuáles son los cuellos de botella que tenemos para que eso vaya más rápido, que sea más grande y que se puede hacer más impactante? Al final el contratar ese tipo de gente lo que te proporciona son dos cosas fundamentales: una el promover esa cultura de innovación y la segunda es que esté por toda la empresa. En Amazon no hay un chief innovation officer. Todo el mundo se encarga de innovar y al permear esa innovación por toda la empresa hace que constantemente nos surjan nuevas ideas y se pongan en marcha nuevos proyectos.