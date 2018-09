La web, la ventana abierta también a la seguridad 360º

El comercio electrónico fue una de las grandes revoluciones informáticas de los últimas décadas, marcando un antes y un después en los hábitos de compra. Además, estos cambios han llevado a los móviles inteligentes a convertirse en el dispositivo más utilizado no solo para comunicarse, escuchar música o hacer fotos, sino también para realizar pagos. El avance de las tecnologías móviles está propiciando la aparición de aplicaciones que permiten pagar por bienes y servicios con el smartphone en lugar de usar dinero en efectivo o tarjetas de débito o crédito. Prácticamente la totalidad de las entidades financieras en España cuentan con una aplicación propia para pagar con el 'smartphone', pero también ofrecen la posibilidad de hacerlo con las plataformas de los gigantes tecnológicos.El pago móvil empieza a despegar en España. Los principales bancos del país ya cuentan con sus propias apps para que sus clientes puedan realizar compras solo acercando el teléfono al TPV, mientras que los gigantes tecnológicos también se unen a esta tendencia con sus propias plataformas.Para muchos de nosotros, los pagos móviles son ya una parte importante de nuestras vidas, incluso aunque no seamos del todo conscientes. Piensa en tus compras a través de Google Play or la App Store, la suscripción a Spotify, Netflix, las entradas de conciertos, los viajes con Uber, o simplemente la recarga de tu tarjeta prepago del teléfono. Cuando tienes el medio integrado en tu móvil, el pago está a dos clicsSegún un informe de Business Insider, 6 de cada 10 personas utilizarán pagos móviles en 2019 y manejarán un volumen de 800.000 millones de €. Es fácil ver que a medida que la tecnología avance, las ventajas tanto para compradores y vendedores no hará más que crecer. Rapidez y seguridad para ambas partes.Los viajeros buscarán un modo seguro de compra online que les permita hacer un seguimiento de sus transacciones, registrarlas y sincronizarlas a través de distintos dispositivos; hacer presupuestos y rastrear sus gastos más fácilmente.Con el único objetivo de evitar, como ya está pasando, que se construyan páginas web que sólo facilitan información desordenada, sin tentar ni facilitar la compra cómoda y segura y, con el fin de "provocar su reflexión autocrítica, positiva y amable" le invitamos a que se cuestione si la web de su municipio y/o empresa tiene estos veintidós atributos positivos:

1. ¿Se puede localizar por el territorio-destino donde está ubicado su hotel? SI? NO?

2. ¿Se puede localizar por las ofertas de ocio y especialidades que ofrece su hotel?

SI? NO?

3. ¿Se puede localizar por la oferta de ocio y especialidades que se celebran en el destino? SI? NO?

4. ¿Se puede localizar por los eventos mediáticos puntuales que se celebran?

SI? NO?

5. ¿Su web está conectada a la del paraguas del territorio SI? NO?

6. ¿Están en su web integradas todas las ofertas del destino turístico? SI? NO?

7. ¿Puede el usuario construirse su "ruta de estancia y emociones" desde su web? SI? NO?

8. ¿Desde su web, puede el usuario efectuar todas las reservas de ocio tanto in como off hotel? SI? NO?

9. ¿Desde su web, puede el usuario efectuar todas las reservas de transporte? SI? NO?

10. ¿Desde su web, puede el usuario efectuar todas las reservas de gastronomía ubicadas en su destino turístico? SI? NO?

11. ¿Desde su web, puede el usuario efectuar todas las reservas de alojamiento del resto de hoteles de la cadena? SI? NO?

12. ¿Desde su web, puede el usuario efectuar todas las reservas especiales –gente mayor, niños, personas con limitaciones–? SI? NO?

13. ¿Desde su web, puede el usuario hacer la reserva de compra de los productos típicos del destino? SI? NO?

14. ¿Desde su web, puede el usuario informarse de los acontecimientos especiales que pueden perturbarle durante su estancia –huelgas, limitaciones de uso–? SI? NO?

15. ¿Desde su web, ofrece alternativas a las reservas del usuario en caso de limitaciones? SI? NO?

16. ¿Desde su web, informa al usuario de las oportunidades last minute en aquel momento y las muy próximas en el tiempo? SI? NO?

17. ¿Desde su web, se informa al usuario de la climatología prevista? SI? NO?

18. ¿ Cada una de las pantallas de su web permite la consulta detallada, fácil y cómoda de sus contenidos? SI? NO?

19. ¿Desde su web, se pueden efectuar las consultas en los idiomas más usuales de los usuarios? SI? NO?

20. ¿ Desde su web, la operativa de consulta es rápida? SI? NO?

21. ¿En su web, se pueden encontrar los teléfonos y/o e-mails, para la reserva con discreción? SI? NO?

22. ¿En su web, se informa visualmente de la ubicación sobre plano de cada oferta, para facilitar su ubicación? SI? NO?

Presidente de Educatur y de la Asociación española de Expertos en Turismo