Isabel Iboleón se inició en el mundo empresarial ayudando a su madre en el negocio familiar. Más tarde creó su primera empresa, una franquicia de muebles de la que decidió salir junto a su hermana y su socio para crear su propia marca Trends Home.

Llamamos a esta sección Dones d’Empenta, ¿Se considera una mujer emprendedora?

Por supuesto. Empecé ayudando a mi madre a montar una pequeña tienda de comestibles hace 30 años. En aquel momento mi padre estaba enfermo y yo era la mayor de cinco hermanos, por lo que se puede decir que lo hice desde la necesidad, para que mi madre tuviera un auto trabajo para mantener a la familia. Más tarde, hace 25 años, monté mi primera empresa junto a mi hermana y mi socio, una conocida franquicia de muebles de la cual decidimos salir hace 4 años para crear nuestra propia marca, Trends Home, ya que queríamos poder ofrecer a nuestros clientes de forma más clara una selección de productos que apostara por las tendencias más actuales. Además, comenzamos a realizar proyectos de interiorismo inspirados en las últimas tendencias para ayudar a nuestros clientes a materializar espacios en los que se sientan a gusto y vendemos online a toda España. Hace 10 años creamos, también, Kidshome, una tienda de puericultura y decoración de diseño infantil que irrumpió en el mercado con una filosofía y productos innovadores, convirtiéndose en un referente, y siendo de los primeros en vender online en ese sector en España. Nuestro último proyecto es una tienda de decoración de la franquicia alemana Kare en Son Bugadellas.

¿Cómo valora la posición de la mujer en su sector?

En realidad, creo que hay muy pocas mujeres empresarias y, menos aún, que hayan emprendido su propio proyecto, pero cada vez más las mujeres están creyendo en sí mismas y preparándose para emprender. En mi opinión, las mujeres hemos tenido mucha carga familiar y también otros intereses que han hecho que sean pocas las que han tomado este camino, pero cada vez son más las que quieren ser independientes, crear sus proyectos y no depender de terceros.

¿Cómo fueron sus inicios en el mundo empresarial?

Hace 30 años era poco usual que una mujer joven quisiera emprender. Recuerdo que nos costó mucho conseguir financiación y tuvimos que trabajar muy duro, muchas horas, para demostrar que éramos profesionales, pero en poco tiempo y con mucho esfuerzo conseguimos llevar adelante nuestro sueño.

Para bien o para mal, ¿Cómo ha influido en su trayectoria el hecho de ser mujer?

Nunca me he considerado una mujer empresaria, sino más bien una persona empresaria igual que los demás. Pero sí es cierto que, en algunos ambientes muy masculinos, como era antiguamente el sector del mueble, cuando no nos conocían, podíamos causar en un principio cierto escepticismo, algo que después demostrando nuestro trabajo y compromiso desaparecía totalmente.

¿Qué aconsejaría a las mujeres que deseen emprender?

Les diría que crean en ellas mismas, que desarrollen sus habilidades y talento, que no dejen de aprender y que se fíen de su instinto sin descuidar y analizar el mercado, la competencia y las oportunidades.

¿Cómo fueron sus inicios en el mundo de la decoración?

Cuando tenía 17 años empecé a trabajar en una tienda de decoración muy vanguardista para aquella época, se llamaba EMA, en un momento en que la decoración se consideraba algo elitista y todavía no había llegado Ikea para democratizar el diseño y la decoración. Trabajé durante 12 años y aprendí muchísimo, era la encargada de la tienda y lo vivía como si fuera mi propio negocio. Allí compartí muchos años de trabajo con el que es ahora mi socio. Él trabajaba como interiorista y yo llevaba las compras, ventas y la gestión logística de la tienda. Más tarde también se incorporó mi hermana, que también es mi socia actualmente.

¿Cómo ha evolucionado el sector en Mallorca durante este tiempo?

Todo ha cambiado mucho. Cuando yo empecé, había, por un lado, tiendas tradicionales de mueble, muchas de ellas en Manacor, donde también se fabricaba y, por otro lado, estaban las tiendas de diseño italiano que resultaban inalcanzables para la mayoría. Después, empezaron a abrirse tiendas de diseño con productos nacionales. En aquel entonces Barcelona era la cuna del diseño español, fue la época en la que Mariscal, Tusquets, Liévore y tantos otros triunfaban con sus productos diferentes y atractivos. Más tarde llegó Ikea que, no solo hacía asequibles los productos de diseño, sino que también revolucionó la forma de vender. Lejos de ser perjudicial, ayudó a educar el gusto por lo moderno y por la decoración, e hizo que empezáramos a dar importancia a tener los hogares más cuidados y atractivos.

¿Qué tendencias decorativas son las más seguidas?

Hay una clara tendencia predominante hacia el estilo nórdico o escandinavo, la sencillez, y los materiales naturales como la madera, y tejidos frescos y ligeros como el lino, y lo sencillo y rústico en los detalles con productos que generan sensación de calidez y comodidad. También hay una apuesta por lo atemporal, los muebles contemporáneos y los contrastes con piezas singulares y obras de arte que crean ambientes muy personales. Cada vez más, se apuesta por las maderas sostenibles y los materiales reciclables y ecológicos, algo que es de vital importancia en nuestras tiendas.

¿Cómo definiría el estilo de Trends? ¿Y el de KidsHome? ¿Cómo se complementan ambos?

Trends significa tendencia en inglés, y esa es nuestra propuesta: productos y estilos que son la última tendencia, lo más actual, lo nuevo y a la vez lo intemporal, lo que no te va a cansar. En ambas puedes encontrar todo lo que necesites para hacer tu casa más bonita para ti y para tus hijos, con productos de calidad, diseño, y siguiendo las últimas tendencias. Kidshome, por su parte, es una tienda donde se pueden encontrar todos los productos de diseño, calidad y las mejores marcas de puericultura y lo necesario en muebles y decoración para las casas con bebés y niños pequeños. Es una tienda creada pensando en los padres amantes del diseño y de lo actual, por ello, la selección que realizamos se hace con mucho mimo en las dos tiendas. Se podría decir que Kidshome es la versión para niños de Trendshome.