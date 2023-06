Cada vez veo más cerca la deshumanización de los servicios… Les diré que yo soy una defensora de la tecnología y del avance que ello supone en para las organizaciones. El mundo tecnológico ha evolucionado más en los últimos 40 años que desde que el mundo es mundo. Siempre he dicho que la tecnología tiene que ser un soporte, una ayuda, una aliada, una facilitadora… pero me siento abrumada con las informaciones que leo de lo rápido que avanza la Inteligencia Artificial (IA).

Les diría que investigando sobre el tema me sería mucho más fácil decirle al ChatGPT que me escriba este artículo que hacerlo yo, lo cual me permitiría estar haciendo otras cosas… ¿Se imaginan? No sé qué piensan ustedes, a mí que la IA sea capaz de pintar un dibujo, mejorar una fotografía porque me tiembla el pulso o incluso incorporarla al mundo de los videojuegos, no me parece del todo desagradable… Pero ya cuando vemos que la IA conduce un automóvil sola, reconocer nuestras caras cómo hace nuestro smartphone o reconocer nuestros propios gustos, ya todo comienza a adquirir un volumen de actividad abrumador donde paso de la IA al "¡Ay! A dónde vamos a llegar".

Entiendo que esto es un tema personal, y claro para gustos, colores… Pero yo es que soy más de tocar, de sentir, de ver, de escuchar, de comunicar, de conectar con las personas, para bien o para mal, con los 5 sentidos. Quizás seré una romántica, pero soy de las que intento no usar un móvil en la mesa, de las que saludo a los taxistas cuando me monto en uno, e incluso puedo mantener una conversación del piso cero al octavo cuando subo en el ascensor de un hotel y romper ese incómodo, a veces, silencio que se puede llegar a producir.

Yo creo que la humanidad tiene el reto de estar en un momento grandioso, a nivel revolución tecnológica, de hecho se empieza a ver cómo aparecen simultáneamente a los avances, regularizaciones legales que acotan su uso, pero sigue yendo más rápida la tecnología que la regularización. Debemos adentrarnos en este mundo sin miedo, pero con cautela, si dejar de lado que la mayor parte de nuestras interacciones deberían ser sociales en el sector del turismo, que es en el que yo me muevo principalmente. Estamos a tiempo de poder dominar a la IA o estamos en un punto de no retorno donde la inteligencia artificial ya ha sobrepasado a la natural, ¿dónde la tecnología está por encima de las personas? En algunas grandes consultoras llaman a esta transformación que estamos viviendo la Tecnología de las personas,

Y quiero pensar que la tecnología es de las personas y no somos las personas de la tecnología, porque aquí el orden de los factores alteraría el producto.

Les invito a que sigan saludando a la gente en los ascensores, a que levanten su mirada de sus smartphones, que levanten la cabeza del ordenador cuando estén hablando con alguien, a que se acerquen a las personas y a que tomemos conciencia de la importancia de cultivar las relaciones positivas. Simplemente, se trata de parar, respirar y mirarnos a los ojos… Justo ahí habrá una oportunidad de recuperar un poco la humanización de la tecnología.