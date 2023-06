Alemania, hoy la primera economía de Europa y que partiendo en 1945 de un estado de destrucción, causado por la segunda guerra mundial, fue paulatinamente entrando en un superciclo económico de crecimiento que la ha llevado a ser la fábrica de Europa y una de las mayores del mundo, se enfrenta hoy a un grave problema demográfico de falta de fuerza laboral que de no resolverse la llevaría a limitar y condenar a su PIB al 1% anual durante décadas.

La actual fuerza laboral de 47 millones de trabajadores ha llegado ya a su pico y, si no se buscan alternativas, empezará a descender en los próximos años. Este problema ya se afrontó a finales del pasado siglo, pero gracias a la paulatina incorporación de la mujer en el mercado laboral y de la continua llegada de inmigrantes se pudo solucionar. Sin embargo, el problema hoy es mayor porque coincide con la cercana jubilación de una masa importante de trabajadores como son los baby boomers, nacidos sobre todo en la década de los 50. Si no se toman medidas para frenar o reducir esta sangría demográfica, se estima que solo en la próxima década la reducción de la fuerza laboral en Alemania será de más de 3 millones de trabajadores, cerca del 7% del total actual.

Las medidas que podría estudiar el gobierno alemán serían las siguientes:

Mejorar la productividad para compensar una menor fuerza laboral futura.

De hecho, ese fue uno de los secretos a voces del éxito de esta impresionante recuperación económica en los años de la posguerra. Cientos de compañías del sector de la automoción o de la ingeniería idearon y dotaron de recursos a ambiciosos programas de I+D que permitieron mejorar la productividad tanto a pequeñas compañías de la Mittelstand como a corporaciones poderosas como Siemens, ThyssenKrupp o Volkswagen. Sin embargo, a partir de la Gran Recesión se ralentizó el ritmo de mejora de la productividad a solo el 2% anual desde 2015, lejos del 8% yanqui durante el mismo periodo. A pesar de esto, algunos más optimistas ven en la revolución de la inteligencia artificial y de la robótica, por ejemplo con ChatGPT, la solución para volver a recuperar las altas tasas de productividad de las décadas de la posguerra. Sin embargo, siendo esta una de las soluciones a potenciar, no deberíamos olvidar que también los complejos robots necesitan de trabajadores cualificados para construir la infraestructura digital necesaria y para mantenerlos. Para empeorar más las cosas, Alemania se está quedando atrás en el proceso de trasformación digital y está en la trigésima posición de los 27 estados miembros del club comunitario, según un ranking de la Comisión Europea.

Otras dos opciones serían, por un lado, mejorar la participación de la mujer en el tejido laboral del país y, por otro, motivar a los jóvenes para que se enrolaran en los programas de formación profesional que ofrecen las empresas.

En el caso de las mujeres, este ejercicio ya se ha venido realizando consiguiendo un incremento del 10% de mujeres que han pasado a formar parte de la fuerza laboral del país en los últimos 30 años. Por ello, se podría incrementar algo más este recurso femenino, pero no hay mucho más camino por recorrer, ya que está en línea con las actuales ratios de mujeres trabajando en economías como Estados Unidos u otras economías desarrolladas. En cuanto a los jóvenes, sí que es un recurso decisivo con mucho recorrido, pero el problema aquí es la opción de los jóvenes que cada vez se sienten más atraídos por carreras universitarias y menos por la formación profesional (una de las claves del crecimiento económico de las décadas del milagro alemán). Basta solo este dato para ilustrarlo: actualmente sobre las vacantes disponibles a cubrir en las empresas por los alumnos de formación profesional hay una demanda inferior a la oferta de 100.000 solicitudes. Aquí, con las políticas y estrategias acertadas, sí que hay un granero ahora desinteresado que si se llegara a motivarse serviría para frenar parte de la bajada demográfica laboral alemana.

Una medida que genera debates apasionados, sería prolongar la edad de jubilación de los actuales trabajadores en activo. En Estados Unidos, un 20% de las personas mayores de 65 años siguen trabajando y en Japón un 25%, mientras que en Alemania solo un 9% sigue en activo después de los 65 años. Además, sabiendo que los baby boomers son cuantitativamente un número importante de trabajadores y que ahora se están acercando a la jubilación, sería esta una de las medidas con más impacto para combatir el problema demográfico que nos ocupa.

Y por último, y si cabe, que genera un debate aún mucho más apasionado o incluso agresivo, sería abrir las puertas de par en par a la inmigración extranjera cualificada.

Según estimaciones de Bloomberg, la economía alemana necesita 400.000 trabajadores foráneos al año para mantener, que no incrementar, la fuera laboral actual de 47 millones de trabajadores. Ya sabemos que la fuerza laboral inmigrante ha sido crucial para el milagro económico alemán y seguirá siendo necesaria para seguir creciendo a ritmos superiores al 1% en el futuro, pero con la mejora de las condiciones de vida en los países del centro y este de Europa, que tradicionalmente han sido un importante granero de trabajadores, esta fuente geográfica se está secando. Así, en la última década ha aparecido un nuevo flujo importante de trabajadores cualificados llegando a Alemania desde la India, las Filipinas e Indonesia. Para ahondar en esta diversificación de los países de origen para conseguir trabajadores, el ministro de trabajo está viajando a Latinoamérica para reclutar más efectivos. El problema de esta tradicional solución es que las escuelas, las viviendas y las diferentes infraestructuras sociales necesarias han sido y son insuficientes para acomodar e integrar correctamente a estos inmigrantes y provoca el clásico discurso populista antiinmigración de partidos fascistas como Alternative for Deutschland, que sacando provecho de este problema, incrementan su representación política y que tan bien conocemos en otros países occidentales como España, Francia, Italia o Estados Unidos. Para evitar este círculo vicioso, el gobierno alemán, en su afán para reclutar trabajadores extranjeros en casa, debería tener y potenciar la infraestructura necesaria para no sobrecargar los recursos ciudadanos actuales y que tan fácilmente llevan al descontento ciudadano tan bien aprovechado por los populismos.

Si no se toman medidas, el impacto para los ciudadanos alemanes será vivir en un país lejos de la prosperidad económica que han disfrutado durante las últimas décadas. Tasas de crecimiento del 1% llevan a un estancamiento secular y a una menor calidad de vida.