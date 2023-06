El día de la marmota electoral en el que estamos sumidos/sometidos últimamente me ha hecho reflexionar, como si nos encontráramos en un sábado preelectoral cualquiera, en los mecanismos que mueven el voto en las distintas convocatorias y en las palancas que hacen oscilar el péndulo que determinará quién ocupa la Moncloa y la mayor parte de los odios ciudadanos.

Y he llegado a una conclusión (la verdad es que ya llegué a ella cuando desempeñé un papel importante en las elecciones electorales y muy electorales a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares de 1999), las elecciones (casi) siempre se pierden, las reelecciones se ganan. Me explicaré, en la mayor parte de las ocasiones (principalmente si los votantes son ladinos latinos) se vota a la contra, para que nos quiten de delante (inmediatamente y con odio feroz) a quién nos ha representado en los últimos años y al que culpamos de todos nuestros males (como si de un vulgar Guruceta se tratara) y de todas nuestras miserias. Da igual el programa, el estado de la economía, la prosperidad del país, las propuestas concretas o no (falsas o ilusorias)… queremos un cambio o un reemplazo y por eso (por puro desgaste) las elecciones las pierde el candidato que ostenta el poder, no las gana quién representa su alternativa. Si le otorgas a un candidato el tiempo suficiente, Aznar no ganó en sus primeras elecciones (porque González no las perdió). Rajoy también acumuló varias derrotas antes de gobernar, primero porque su partido (por una pésima gestión informativa de un hecho luctuoso) se empeñó en perderlas y posteriormente porque al de la “ceja” le dio por no dejarse ganar en las que se fueron sucediendo.

¿Ha ganado las elecciones Feijoo?. Yo creo que no (las ha perdido Sánchez). ¿Ha ganado la reelección Ayuso?. Evidentemente, si (y por goleada). La suerte y los tiempos también juegan su papel en el escenario político. Casado también habría ganado las elecciones si hubieran esperado un poquito más y a Zapatero le pusieron una alfombra roja a la Moncloa cuando ni él mismo se lo esperaba.

Si saltamos el charco y nos desplazamos a países con más y mejor consolidada tradición democrática, nos sorprenderá saber que al archipopular JFK ganó las elecciones al mustio Nixon por uno de los márgenes más estrechos de la historia y eso que el candidato republicano en el primer debate televisado den USA y el mundo entero, rompió a sudar como una fuente del Palacio de Versalles mientras la deslumbrante sonrisa profidén del joven candidato demócrata ocupaba toda la pantalla y un par de solares anexos.

La mayor diferencia en porcentaje de votos (no en número total de votos cuyo mérito “asómbrense” corresponde a Joe Biden) lo obtuvo en 1932 el candidato Franklin Delano Roosevelt. ¿Fue Roosevelt el motivo principal de obtener tamaña diferencia?. Yo creo que no. Todo el mundo culpaba a Herbert Hoover (presidente en ejercicio) de la Gran Depresión que asoló el gran país americano durante su mandato. Y como dijo Michael Moore en uno de sus documentales, si hubieran presentado un ficus también hubieran ganado.

Mi amigo de (desde) la infancia Mateu Isern ganó la alcaldía de Palma con un margen abrumador a Aina Calvo (que ostentaba la vara de mando y a la que a ciudadanía decidió retirársela). Mateu fue, bajo mi punto (y modesto) punto de vista, un buen alcalde, sin grandes errores y bastantes aciertos. Su imagen era impecable. Años más tarde, con su imagen y su bagaje intactos, presentó su candidatura a la alcaldía nuevamente, pero en ese momento al alcalde de turno no le dio por perder los comicios y se aseguró la reelección. ¿Era mejor candidato el Isern de 2011 o el que se presentó años más tarde?. No, era el mismo. Probablemente, el de la segunda etapa era más sabio y experimentado. C’est la vie.

Ahora imaginen que una famosa zapatería anuncia una gran promoción de sus últimos y exquisitos modelos para un domingo por la mañana. Como hace buen tiempo y estoy perezoso y retozón, decido no ir (me abstengo) y me quedo en la playa rebozándome en la arena. Mi santa y siempre bien ponderada esposa/compañera/amiga/amante siente devoción por esa marca y decide desplazarse al lugar del evento llena de emoción y de esperanza y después de mirar, trastear, curiosear y comparar (decepcionada) decide no llevarse nada, porque nada le ha gustado (vota en blanco). ¿Es lo mismo abstenerse que votar en banco?, pues va a ser que no. ¿Se contabilizan de la misma manera los votos y las abstenciones?, pues va a ser que sí. Y no debería ser así.

Los votos en blanco deberían contabilizarse como todos los demás y si a su porcentaje le correspondiese uno, tres, quince o veintisiete escaños/diputados, estos les deberían ser otorgados y ocupados por sillas vacías, cambiando mayorías y dejando bien claro que a un determinado porcentaje de la población no hay nadie que les represente o que no están a la altura para ser elegidos como sus representantes.

Superado (por ejemplo) un 40% de votos en blanco, yo propondría anular los comicios y obligar a cambiar íntegramente las listas electorales hasta presentar una nueva colección de zapatos que no fuera absolutamente decepcionante.

