Sostiene Pereira, un magnífico libro de Antonio Tabucchi cuya acción se desarrolla en la Lisboa asfixiada por la dictadura de Oliveira Salazar, coetánea de la guerra civil española y en plena época del apogeo de los totalitarismos europeos, fue la base de la película de Roberto Faenza galardonada con un David de Donatello y en la que un enorme Marcello Mastronianni (Marcheeeeeelo, como susurraba la divina Anita en la Dolce Vita), daba vida al personaje principal, y nos viene como anillo al dedo, o silbato al labio, para explayarnos sobre la figura del negro Negreira y lo president Laporta.

Yo, que soy culé de nacimiento, de la misma manera que podría haber sido crudivegano, terraplanista o de Moratalaz, siempre había creído que la MSN que tanta gloria nos dio hace ya casi una década, estaba formada por Messi, Suárez y Neymar, pero resulta que o bien la N era de Negreira o el nombre correcto era MSNN, que se parece más al acrónimo del Messenger que a un trío de ases del balompié.

Contratar al negro (por lo de árbitro y porque tal vez cobró dinero de ese color) Negreira para asegurarte el cariño del estamento arbitral cuando cuentas en tus filas con uno (si no el mejor) futbolista de todos los tiempos pasados, presentes y futuros, es muy propio de la idiosincrasia acomplejada blaugrana y me recuerda mucho a un producto absolutamente descerebrado que hasta hace escasas fechas se anunciaba esplendoroso en las televisiones y que se basa en pagar una pequeña cantidad para asegurarte de que si te toca la primitiva o el euromillón (una posibilidad entre 139.838.160), te cubrirá (con un par), la parte correspondiente a lo que te tocaría pagar a Hacienda. La Guinda, se llama o se llamaba (si es que no duerme ya el sueño de los justos y ha desaparecido por el sumidero de la irrelevancia). Hay que ser un optimista recalcitrante para creer no solo que te va a tocar la lotería, sino que además quieres jugártela, apostando también a asegurarte que será para mi/me/conmigo la parte que Hacienda quiere de todo lo que se menea.

Puedes asegurar a todo riesgo un coche que nunca sale del garaje, una casa que aún está por construir, o que el Real Madriz eliminará al Chelsea en todas las eliminatorias en las que se crucen en los próximos mil años luz, pero tener a Messi y a Negreira en el mismo equipo parece.,a todas luces, innecesario. En el Barça prehistórico, en los años 1990 AC (Antes de Cruijff), a nadie, insisto a nadie, desde la época de Kubala, Moreno y Manchón que cantaba Serrat, le hubiera extrañado lo más mínimo el sinuoso movimiento Negreira, es más, el soci lo hubiera aprobado y agradecido. Pero ya en pleno siglo XXI, cuando el nombre del Barça aterrorizaba los estadios de los países bajos (como el Duque de Alba), los anglosajones (como Blas de Lezo), los transalpinos (como Anibal o Atila), los teutones (como un Torquemada de la contrarreforma) y los gabachos (como el Gran Capitán), pa’que collons te metes en este lío si no es para fabricar dinero negro, mantener un victimismo con un tufo mafiosillo o perpetuar un estilo de gestión que la incompetencia supina de quienes acceden a la Llotja y consideran que este es el sistema de presidir que “convé”.

“Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie” que decía el Lampedusiano Príncipe de Salina. Y en esas estamos haciendo las mismas cosas pero buscando resultados distintos.

¿Para cuándo un ChatGPT dirigiendo el Barça?, ¿Para cuándo un ChatGPT arbitrando un partido?. Ya sabemos que la inteligencia convencional está saturada de amiguismos, corruptelas e intercambio de favores, pero hasta que se demuestre lo contrario, nada parece indicar que la IA sea corrompible. Otra cosa muy distinta es que considere a la raza humana o al Barça o los de la Asociación del Rifle como un elemento nocivo y determine que lo mejor es eliminarnos. Para siempre.

