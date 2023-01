Acabo de participar en un congreso sobre la canción de los pasados dos años y la de los próximos y quién sabe cuántas más... La crisis. Me han sorprendido las exposiciones de dos ponentes, en muchos casos comentando “el fin de la calidad conseguida por culpa de la rotación de los empleados”, palabras textuales y me ha sorprendido el desánimo sobre lo difícil que es conseguir que los empleados pueden cuidar a los clientes con la drástica reducción de plantillas. La calidad es un círculo 360º donde interviene no solo toda la parte material y tangible del producto, sino la intangible del servicio tan importante y tan valorada para vivir la experiencia completa.

Después de tantos años predicando bondades del camino de la calidad para posicionarse mejor, habiéndole dedicado más de 500 artículos y tres libros, creía ya superada la batalla precio versus calidad, pero como el maquillaje malo a las primeras lágrimas ha desaparecido y algunas, demasiadas, han vuelto a las andadas de considerar que la calidad tiene un coste irresistible, cuando la calidad surge espontáneamente con las conductas aprendidas, independientemente del nivel de los recursos. Para ayudarle, en el caso de estar en el bando de los que dudan, le invito a que conteste a este breve y sencillo cuestionario con sinceridad. Su nivel de amabilidad depende de veinte conductas: ¿Su estado de ánimo?

¿La hora del día?

¿La temperatura exterior?

¿Su nivel de éxito personal?

¿Su nivel de éxito profesional?

¿Sus intereses frente a su interlocutor? Si usted ha contestado en todas sus respuestas que no, es que considera que su amabilidad debe depender de su nivel de educación fruto de sus valores. Si usted ha contestado en algunas de sus respuestas que sí, le recomiendo que se pregunte si le gustaría que a usted le trataran en función de las siete variables emocionales o preferiría tener como interlocutor a personas que hayan trabajado su inteligencia emocional. Lo mismo piensan los clientes cuando son tratados por otras personas que tienen como misión la felicidad de los clientes, que también son personas. Recuerde que una sonrisa, también da luz y es gratis. Para ayudarle a saber cómo fidelizar a los clientes internos en la actual economía de guerra que, como no será pasajera, vale más que nos formemos como verdaderos anfitriones de nuestros equipos para no decaer en nuestra extrema amabilidad que a buen seguro compensará la falta de recursos que la bajada de ingresos no permite financiar, le invito a que tome estas diez decisiones en forma de titulares como las diez virtudes de la personalización a coste cero: Adelantarse en el saludo.

Dar la bienvenida.

Saludar con una amplia sonrisa.

Personalizar las relaciones.

Interesarse por su nivel de felicidad.

Dar alternativas positivas.

Informar acciones que se llevan a cabo.

Utilizar el lenguaje de las miradas y de la mímica para contactar con los profesionales y colaboradores.

Cumplir los compromisos.

Adelantarse a las expectativas-necesidades Como siempre, estamos a su lado si decide formarse y formar a sus equipos directivos y al personal en contacto con los clientes, incorporándoles las veinte conductas naturales. Predicando con su ejemplo conseguirá satisfacer y sorprender a sus colaboradores, reto imprescindible para fidelizarlos y convertirlos en fans proactivos de su organización, conclusión imprescindible para poder tener éxito en este competitivo mercado. Como siempre, ya sabe que me tiene a su disposición en dbiosca@educatur.com para comentar esta reflexión tanto en las coincidencias, como en las deficiencias