Hubiera preferido iniciar este artículo hablando de la banda de rock emulobaturra de Jim Morrison y los Doors, pero prefiero ensimismarme en mi mismo silencio o (cómo mucho) dejarme llevar por las líricas estrofas de “The sound of silence” de Art Garfunkel y Paul Simon (pongo primero al rubio de los rizos y ahora explicaré por qué). Según me contó mi buen amigo Antonio (piloto de aeroplanos soy), la letra de la canción gira en torno a la estrecha relación entre Sanford Greenberg y un desconocido y espigado cantante llamado Art Garfunkel. Ambos coincidieron en la Universidad de Columbia, compartieron gustos y habitación y se hicieron inseparables. Un día, mientras Sanford veía un partido de beisbol en la tele, su visión se volvió borrosa y de pronto cayó en la más completa oscuridad. Un glaucoma había destruido sus nervios ópticos y la ceguera resultó ser un compañero para siempre. Greenberg, que provenía de una familia humilde de escasos recursos, se sumió en la depresión y abandonó la Universidad.

Garfunkel no se lo permitió y después de mucho insistir, consiguió que Sanford se matriculara y reanudara de nuevo sus estudios. Sanford Greenberg dependía de todo y en todo momento de su amigo Art, quién le acompañaba en sus desplazamientos, curaba sus numerosas heridas, rellenaba sus formularios y solicitudes… Garfunkel se llamaba a sí mismo “oscuridad” cuando estaba en compañía de su amigo invidente. Un día, cuando estaban en el corazón mismo de la bulliciosa Central Station de Nueva York, Art Garfunkel adujo un compromiso inesperado y “abandonó” a Sanford a su suerte en uno de los lugares más transitados del mundo mundial. En esta tesitura y totalmente aterrorizado, Greenberg tuvo que hacer de tripas corazón, enfrentarse a sus fantasmas y asumir que tendría que valerse por sí mismo para volver a casa (“el peor par de horas de toda mi vida”, según confesó años más tarde). De una manera u otra tomó el control y no sin muchas dificultades encontró el camino de vuelta. Cuando estaba a punto de llegar a su ansiada meta, topó con un transeúnte que inmediatamente se disculpó. Sanford Greenberg reconoció al instante la voz de Garfunkel y cayó en la cuenta de que no le había abandonado en ningún momento. Simplemente, había supervisado a su amigo en su camino de retorno a la Universidad, logrando que Greenberg se diera cuenta de que solo podría ser auténticamente independiente si tomaba las riendas de su vida.

Años más tarde, Sanford Greenberg recibió una llamada de su amigo Art Garfunkel en el que le pedía (le rogaba) un préstamo de 400 dólares para grabar un álbum con su amigo y músico Paul Simon. Aunque apenas tenía 400 bucks en la cuenta, no lo dudó un segundo y prestó a su colega el dinero necesario para grabar su primer LP “Wednesday Morning 3 am” en el prehistórico 1964. El disco fue un completo fracaso, pero una de las canciones: “Hello darkness my old friend, I’ve come to talk with you again” (The sound of silence), se disparó al número uno al año siguiente. Y aunque es de todos sabido que la letra fue compuesta por Paul Simon, esta estaba completamente inspirada en la irrompible relación que forjaron Greenberg y Garfunkel. “Hay veces que el silencio es la respuesta más inteligente” y así se nos recordaba en la película Memorias de una Geisha.

“Mucho, mucho ruido. Ruido de abogados, ruido compartido, ruido envenenado, demasiado ruido”.

El mundo del pajarito azul, de los haters, del odio enconado, de las Redes Sociales, del postureo, eres más que nunca dueño de tus silencios y esclavo de tus palabras. Tus ocurrencias de hoy, pueden ser tu tumba mañana. Alerta con lo que compartes, con lo que dices de ti mismo, con los pensamientos que publicas y las opiniones que difundes. Dicen mucho de ti a tu entorno más cercano, pero pueden convertirse en armas de destrucción masiva en manos de indeseables.

