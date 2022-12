Les confieso que me quedé muy impactada cuando leí estas palabras en una entrevista que le realizaron al politólogo Joseph H. H. Weiler, que le pido simplemente prestado este titular para relacionarlo con lo que está pasando en muchas organizaciones, con la cultura del esfuerzo, del trabajo, del compromiso, de la implicación… y como no de la respondabilidad. Si bien la temática de dicha entrevista está relacionada con la actual crisis de la Unión Europea con respecto a su posición en la guerra de Ucrania, me ha parecido muy revelador su contenido para poder relacionarlo con las organizaciones y las personas... y con la crisis que llevamos viviendo desde hace un tiempo en la dificultad de encontrar buenos profesionales, o a veces si el adjetivo que lo precede.

Una gran parte de los artículos que llevo publicado este año giran en relación con la dificultad de las organizaciones por encontrar profesionales, pero también en muchos de ellos comenté, porque soy consciente de ello, y lo vivo habitualmente, la necesidad de que las organizaciones evolucionen entendiendo que los profesionales que tienen que seleccionar en muchos casos no están alineados con las organizaciones a las que quieren acceder… si preguntamos a cada una de las partes cuáles son sus necesidades para sentirse realizado en el caso de uno y conseguir sus objetivos en el caso del otro probablemente no tengan mucho que ver. Llegado hasta aquí y casi a punto de comenzar un nuevo año, así como propósito de año nuevo, tanto las organizaciones como las empresas deben cogerse de la mano de las personas y los profesionales que las forman, entender en el punto en el que se encuentran para saber hacia donde tienen que avanzar. Difícilmente se puede salir a buscar algo que no identificas, ni sabes cómo conquistarlo, ni quien es, ni tan siquiera conoces si lo que le vas a ofrecer está dentro de lo que necesitan. Pero este no es un ejercicio solo para unos, sino también para los otros. Y es que es importante que los profesionales que estén en la necesidad de encontrar nuevos retos, cambiar de empresa, buscar trabajo también creo que deberían entender la necesidad de equilibrar los derechos de los unos con los deberes de los otros El equilibrio entre los derechos de unos y los deberes de los otros es un tema de preocupación para todos y es que los derechos de los trabajadores y los deberes de las empresas están íntimamente relacionados. El equilibrio entre estos dos factores es esencial para la salud y el bienestar de los empleados y el éxito de la empresa. Que les puedo ofrecer o que les voy a pedir podría ser un buen ejercicio para llegar a ese punto de encuentro… seguridad en el trabajo, el salario justo, un horario flexible, un ambiente laboral seguro y saludable, beneficios adecuados, un trato justo, promover un buen ambiente... Este equilibrio es necesario para una relación laboral saludable, exitosa, pero sobre todo sostenible en el tiempo. Si tuviese que ponerle un nombre a ese punto de encuentro entre los derechos y deberes, se llamaría Responsabilidad.