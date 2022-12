O por lo menos para no desmotivarlo. Hay que querer, poder y saber hacerlo y tener las ganas y la sensibilidad de saber qué hacer y qué no hacer.

Es posible que no consigamos motivar, pero por lo menos evitaremos desmotivar, entendiendo como motivar la puesta en práctica de acciones que satisfagan las necesidades que tienen nuestros colaboradores y, en consecuencia, estos se sientan más predispuestos a poner entusiasmo en sus acciones y que quieran, puedan, rectifiquen y aprendan.

Si nuestro método de motivar o de no desmotivar falla, aunque sepan, provocaremos que no quieran y acaben creyendo que no pueden.

Las 10 reglas de oro para motivar

Todo el mundo habla en las empresas privadas o públicas de que está motivado o está quemado. ¿Quién no ha oído o pronunciado alguna vez estas palabras? Pero existe un verdadero despiste en lo que hay que hacer, en lo que influye de forma práctica y concreta en los trabajadores, independientemente de su nivel, para que quieran hacer su trabajo con ganas, con ilusión, queriendo dar de sí mismos, ofreciendo calidad a la primera, queriendo mejorar, aprendiendo, corrigiéndose y, en definitiva, sintiéndose satisfechos por el trabajo bien hecho; alejándose cada día, cada minuto, de la apatía y de la negligencia.

Para ayudarle a motivar a sus colaboradores, le apunto diez reglas que, practicándolas de forma continuada y sin desánimo, le garantizarán una actitud positiva de su equipo.

Que la remuneración y los incentivos valgan la pena. Compensen el esfuerzo y la dedicación. Que la tarea en sí misma despierte interés, que pueda aportar sugerencias, mejorando su propia organización y haciéndole sentir útil. Que el lugar de trabajo sea cómodo y agradable (desplazamientos, parking, temperatura, limpieza, luz, ruidos, etc.). Que el ambiente que se respire le empuje a una mayor dedicación y esfuerzo, que no haya tensiones constantes. No confundir, el crear atención con crear tensión. Que la comunicación sea fácil y esté organizada para facilitar la búsqueda de las mejoras constantes y facilite la coordinación evitando reinos de taifas. Que haya futuro profesional y la posibilidad de demostrar y de mejorar. Escuche a los callados con éxito. Cuando se palpa la tolerancia al error, cuando este se corrige, recuperando o compensando el error cometido. Que no haya caza de culpables. Cuando el trato es cordial, amable y de atención. No hay acritud ni descalificaciones. Cuando no se habla mal de terceras personas ausentes. Cuando el individuo nota que hay preocupación por él y por el grupo, para facilitar la integración de todos.

Como siempre quedo a su disposición en dbiosca@educatur.com tanto en las coincidencias como en las discrepancias.