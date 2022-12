Prácticamente se cumplen dos décadas desde que usted desarrolló el primer parque solar FV conectado al sistema eléctrico de nuestra isla. ¿Qué cambios se han producido en este tiempo?

Básicamente todo. Hace 20 años existía cautela social donde hoy solo hay exigencia ciudadana por el rápido y masivo desarrollo de parques de energía solar acompañado, todo ello, por un auge sin precedentes del autoconsumo doméstico e industrial. La vieja polaridad ecologista sobre este tema se ha transformado en una reclamación, consolidada y unánime, en pro de esta energía por parte de todos los grupos ecologistas del planeta. Y, en cuanto a la tecnología en sí misma no solo ha reducido a mínimos sus costes de producción, sino que además ha multiplicado su rendimiento y eficiencia. Por todo ello, la energía FV en el año 2021 ha sido la tecnología más instalada en el planeta y su cuota de penetración ha superado a escala mundial la suma conjunta de potencia instalada en este año de generación hidroeléctrica, eólica, biomasa y geotermia.

Supongo que esta rápida evolución habrá tenido su repercusión en el ecosistema energético renovable.

Efectivamente y además de forma rotunda. En los albores las grandes compañías eléctricas centraron sus inversiones en energía eólica al tiempo que denostaron sin tapujos a las tecnologías solares. El sol se convirtió en un nicho residual para empresarios románticos como yo. Por desgracia las grandes compañías reaccionaron y mediante el «apagón solar de la última década» lograron la extinción definitiva de los pequeños empresarios locales. Puedo afirmarte que, a nivel nacional, me siento como el último mohicano resiliente en el nuevo entorno extremadamente competitivo por la incorporación, además de las grandes eléctricas, de antiguas empresas de combustibles fósiles y los fondos de inversión.

¿Ha cambiado algo también desde la perspectiva pública?

Todo. A partir de lo que fue un pequeño Departamento de Energía, prácticamente testimonial, hoy Baleares puede presumir de poseer la mejor Conselleria y Dirección General de Energía de toda la nación. Prueba de ello es que mi socio Jaime Sureda responsable del todavía vigente Plan Director Sectorial de Energía (2005) está considerado uno de los mayores expertos nacionales de internalización energética, Joan Groizard es el actual Director General del IDAE y Marc Pons es también el vigente Comisionado de energía sostenible para los archipiélagos españoles. Todos ellos tienen en común haber sido Conseller o Director General de Energía de la CAIB, su legado sigue vigente y bajo mi experiencia la política energética balear está en manos de técnicos altamente cualificados y sobradamente comprometidos con alcanzar el objetivo Illes Balears 100% Renovables.

En esta línea ¿Qué opina de la reciente irrupción de los Consells Insulars en el proceso de regulación energética?

Creo que son conscientes de que el conocimiento en materia de energía no se improvisa y sólo se alcanza a través de un lento y largo proceso cognoscitivo basado en la cualificación específica y la experiencia. Sin embargo, es rotundo el mandato que han recibido por la vía del art. 46 de la Ley de Cambio Climático Balear. Desde la distancia tengo la impresión de que estamos ante un involuntario error de técnica normativa y que la literalidad del precepto no recoge fielmente el espíritu de la norma, que no es otro que promover la colaboración interinstitucional, algo que considero se hubiera podido llevar a cabo, sin riesgo de conflicto competencial, mediante la constitución de comisiones mixtas donde cada Autoridad competente hubiera aportado su conocimiento específico, uno en materia de política energética y otros en cuestiones de ámbito territorial. En cualquier caso, me consta la buena voluntad de las partes, así como su firme vocación de respeto y lealtad institucional, y por encima de todo su compromiso compartido ante todos los ciudadanos de cada isla por alcanzar los objetos establecidos para 2030 y 2050 por la misma ley.

Por último y a nivel personal ¿Cuáles son sus planes empresariales a futuro?

Siendo conscientes de la gran competencia que hay, y también hay que decirlo del desmesurado intrusismo que sufre el sector, tanto Jaime como yo trabajamos impulsados por el agradecimiento que nos supone recibir la confianza de propietarios de fincas que nos escogen para la cesión de terrenos para un parque FV, y también de las empresas mallorquinas que nos encomiendan sus instalaciones de autoconsumo tanto aquí como fuera de nuestro territorio, redundando todo ello en una economía circular y regional y sobre todo en la promoción y conservación de talento y empleo altamente cualificado. Mientras siga saliendo el sol ahí estaremos para captarlo.