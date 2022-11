Es posible que les pueda parecer osado realizar una aproximación al concepto económico de la “Glocalización”, que tuvo su origen en el Japón de los años ochenta, a través de la industria del fútbol. Sin embargo, es evidente que no existe nada más global que el balompié y que a su vez represente con tanta fuerza la propuesta empresarial de “pensar globalmente y actuar localmente”, al menos en determinados casos sumamente ilustrativos.

Coincidirán conmigo en que pocas actividades son tan globales como un evento deportivo que, bajo la denominación de Copa Mundial FIFA, en su vertiente masculina celebrada en Rusia, año 2018, acaparó la atención de más de 3.500 millones de espectadores; y que 1.120 millones de ciudadanos contemplaron simultáneamente la final disputada entre Francia y Croacia; además, se hace obligado añadir que un año después, el mundial femenino de 2019 obtuvo el seguimiento de más de 1.000 millones de telespectadores. De esta forma y sin lugar a duda, podemos afirmar que nos encontramos ante uno de los negocios más globalizados del planeta y simultáneamente más fragmentados y “localizados” regionalmente.

La glocalización del fútbol nace de su propia macroestructura como organización internacional, ya que a partir de su tronco esencial - la FIFA - se ramifica en confederaciones regionales como la Conmebol en Sudamérica, la CONCACARF Norteamérica, OFC de Oceanía, la CAF en África o la UEFA en nuestro continente. De esta forma, 211 países (17 más de los que conforman la ONU) velan de forma cuasi bipolar entre sus competiciones estrictamente nacionales y su participación en los grandes eventos internacionales, generando un flujo constante de pensamiento hacia el equilibrio natural entre lo local y lo internacional, tal y como postulan los ideólogos de la glocalización.

Asimismo, cada gran Región futbolística aplica hacia sus Ligas profesionales métodos, metas y esfuerzos muy diversos para su posicionamiento Glocal. Así, por ejemplo, las regiones emergentes como Asia, USA o los Países árabes apuestan por la contratación de estrellas en su ocaso con emolumentos millonarios como medio de promoción de sus campeonatos; mientras que regiones como África o Latinoamérica apuestan por la formación y exportación continua de nuevos talentos como fuente y mecanismo de ingresos aunque suponga la devaluación de su propia competición doméstica y, en otro término, se posicionan las Ligas europeas con su apuesta por la excelencia como medio de revalorización de sus Ligas profesionales, en especial la Premier League y la Liga Española.

Se hace oportuno señalar que “LA LIGA” genera 185.000 empleos, liquida 4.100 millones anuales de impuestos y supone en facturación el 1,3% del PIB de nuestro país. Dentro de esta patronal observamos a su vez nuevos ejemplos de glocalización en virtud de los distintos modelos asociativos o empresariales que generan un ecosistema distinto según resulte del espíritu y liderazgo de cada club.

De inicio, cabe señalar que los denominados clubes “históricos” como son Bilbao, Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid han realizado una apuesta inequívoca por el “sentimiento de pertenencia” como medio de consolidación no solo de sus balances, sino de una masa social en constante crecimiento por la adhesión de nuevos aficionados que se identifican con este valor supremo. Se trata sin duda de cuatro grandes ejemplos de glocalización empresarial.

Así pues, desde la arriesgada, pero a la vez heroica y estoica apuesta bilbaína por la contratación excluyente de los nacidos en su ámbito territorial, al modelo de excelencia madridista bajo el eslogan “somos el mejor equipo del Mundo” debidamente arropado por una extensa red de embajadores formada por jugadores leyenda y su Presidencia honorífica, pasando por la sempiterna proclama culé “el buen fútbol no se negocia y nuestro estilo de juego mucho menos” junto con una clara apuesta por la cantera y entrenadores ex jugadores como Cruff, Guardiola, Luis Enrique y el actual Xavi o el modelo del Atlético expresado en su ya famoso “nunca dejes de creer” apelando a la fuerza del colectivo con inclusión expresa de sus aficionados como pilar básico de su crecimiento orgánico… encontramos ejemplos de unidad, integración, familiaridad, pertenencia, respeto por su Historia y sus leyendas, y lo que es más importante de continuidad del proyecto a futuro, combinando la contratación de jugadores internacionales con la cantera, ampliando sus mercados de marketing y merchandising global con los nombres de sus nuevas estrellas pero también con los valores de arraigo y pertenencia grabados en sus mayores emblemas: sus escudos y sus estadios.

Sin lugar a duda se trata de 4 grandes instituciones que aplican con acierto y cada uno a su manera el pensamiento glocalista que mejor se adapta a su naturaleza, con el fin último de construir su propio ecosistema que les permita mirar su futuro a corto y medio plazo con orgullo y optimismo.

En el otro extremo, lamentablemente encontramos modelos estrictamente economicistas y de carácter unilateralmente global, sin atender a lo local que, como en otros supuestos similares, han traído como primera consecuencia un trágico final, como son los casos del Santander y el Málaga o el más reciente como es del Valencia; casos que tienen como elemento común la adquisición de los clubes por inversores extranjeros incapaces e inoperantes en el pensamiento glocal.

Dentro de este ejercicio de introspección sobre “el liderazgo futbolístico glocalizado” se me hace obligatoria una pequeña referencia a nuestro club local por excelencia: el RCD Mallorca. Consciente de que en estos momentos su objetivo primordial como club es la consolidación financiera y deportiva y/o viceversa, si cabe recomendar y más aún tras la era COVID, que traten de gestionar debidamente un patrimonio intangible, pero fundamental como son los 106 años de Historia de esta gran institución y que supone un legado impagable para aquellos directivos y/o propietarios que deseen alinearse con la filosofía glocalizada de los mayores clubes de nuestra LIGA.

Por ahora no alcanzo a percibir que esta filosofía sea la que impere o no al menos de forma notable en nuestro club, sin embargo, no desfallezco en el intento por recuperar el “espíritu de pertenencia mallorquinista” por lo que deseo que este artículo anime a sus actuales dirigentes a realizar una decidida apuesta por un RCD Mallorca glocalizado. Confío que artículo aporte al club valiosos e ilustres ejemplos a seguir o al menos sirva para que traten de construir un modelo propio, bien adherido a sus seguidores y ajustado a la Historia de nuestro club y de sus imborrables leyendas.

Sea como fuere, mis mejores deseos para la camiseta bermellona.